06.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
8
Крыськив
11
Кевин
19
Бондаренко
10
Зубков
7
Эгиналдо
10
Судаков
3-1-3-1-2
1
Келлер
27
Блум
13
Атекаме
23
Бенито
30
Имери
30
Лаупер
24
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
19
Малес
35
Ганвула
19
Бондаренко
4
Франьич
4
Франьич
19
Бондаренко
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
11
Кевин
6
Гомес
6
Гомес
11
Кевин
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Сикан
7
Эгиналдо
23
Бенито
24
Лакомы
24
Лакомы
23
Бенито
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
30
Имери
99
Монтейру
99
Монтейру
30
Имери
19
Малес
12
Элиа
12
Элиа
19
Малес
Остались в запасе
Шахтер
Янг Бойз
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
60
Jashar Dema
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
60
Jashar Dema
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Шахтер - Янг Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
0
Количество передач
418
444
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Янг Бойз», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Янг Бойз»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»