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  • «Шахтер» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Шахтер» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 19:35
Шахтер
06.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
2 : 1
Завершен
Янг Бойз
31' А. Зубков 41' Г. Судаков
27' К. Имери
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
(К) ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Александр Зубков
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Даниил Сикан
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
60
Jashar Dema
ЦП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
8
Крыськив
11
Кевин
19
Бондаренко
10
Зубков
7
Эгиналдо
10
Судаков
3-1-3-1-2
1
Келлер
27
Блум
13
Атекаме
23
Бенито
30
Имери
30
Лаупер
24
Угринич
19
Ниасс
19
Колли
19
Малес
35
Ганвула
19
Бондаренко
4
Франьич
4
Франьич
19
Бондаренко
8
Крыськив
27
Степаненко
27
Степаненко
8
Крыськив
11
Кевин
6
Гомес
6
Гомес
11
Кевин
7
Эгиналдо
14
Сикан
14
Сикан
7
Эгиналдо
23
Бенито
24
Лакомы
24
Лакомы
23
Бенито
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
30
Имери
99
Монтейру
99
Монтейру
30
Имери
19
Малес
12
Элиа
12
Элиа
19
Малес
Остались в запасе
Шахтер
Янг Бойз
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
60
Jashar Dema
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
42
Lorin Jetzer
ЦЗ
3
Родри Смит
ЦЗ
60
Jashar Dema
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Шахтер - Янг Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
12
Офсайды
3
0
Количество передач
418
444
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.96

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Янг Бойз», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Янг Бойз»

«Шахтер» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Янг Бойз Шахтер
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