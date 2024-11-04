5 ноября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет австрийский «Штурм». Оба коллектива нацелены на результат, и матч обещает быть интенсивным и насыщенным голевыми моментами.
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд занимает 11-е место в группе с 6 очками после трех туров. Команда показала хорошие атакующие способности, забив 12 голов в трех матчах, что делает еe лидером по забитым мячам в турнире. Лучший бомбардир «Боруссии», Серу Гирасси, на счету которого 8 голов в 11 матчах, будет ключевым игроком в атаке. Однако дортмундцы испытывают проблемы в обороне, пропуская 10 голов в последних пяти играх (средний показатель 2.00 гола за игру). В последнем матче в Лиге чемпионов «Боруссия» потерпела поражение от «Реала Мадрид» со счeтом 5:2, что демонстрирует их уязвимость в защите.
Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:
- «Боруссия» Д 2:1 «РБ Лейпциг» (Бундеслига)
- «Вольфсбург» 1:0 «Боруссия» Д (Кубок)
- «Аугсбург» 2:1 «Боруссия» Д (Бундеслига)
- «Реал Мадрид» 5:2 «Боруссия» Д (Лига чемпионов)
- «Боруссия» Д 2:1 «Санкт-Паули» (Бундеслига)
«Штурм»
«Штурм» занимает 32-е место в группе, не набрав очков после трех туров. Команда проиграла все матчи Лиги чемпионов, включая поражение от «Спортинга» со счeтом 0:2. Тем не менее, в последних пяти матчах во всех турнирах «Штурм» продемонстрировал хорошую результативность, забив 10 голов (средний показатель 2.00 гола за игру). Мика Бирет, лучший бомбардир команды с 9 голами в 17 матчах, является важным элементом в атаке. Однако защита остается слабым звеном: команда пропустила 7 голов за последние пять матчей (средний показатель 1.40 гола за игру).
Последние матчи «Штурма»:
- «Штурм» 1:1 «Рапид Вена» (Бундеслига)
- «Штурм» 2:1 «Блау-Вайсс Линц» (Национальный кубок)
- «ЛАСК» 1:2 «Штурм» (Бундеслига)
- «Штурм» 0:2 «Спортинг» (Лига чемпионов)
- «Штурм» 5:2 «ГАК» (Бундеслига)
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет элемент непредсказуемости в подготовку и тактику обеих сторон. Это будет их первая очная встреча, что повышает интерес к игре.
Статистика
«Боруссия» Дортмунд
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия побед дома: 7 матчей подряд
«Штурм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия поражений в Лиге чемпионов: 3 матча
Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Штурм»
С учетом текущей формы обеих команд можно ожидать атакующий футбол с множеством моментов. «Боруссия» Дортмунд будет использовать домашнее преимущество и сильные атакующие качества для победы. Однако «Штурм» способен воспользоваться уязвимостью обороны соперника, чтобы отметиться хотя бы одним голом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Боруссии» Дортмунд – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Боруссии» Дортмунд за коэффициент 9.50.
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