5 ноября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет австрийский «Штурм». Оба коллектива нацелены на результат, и матч обещает быть интенсивным и насыщенным голевыми моментами.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд занимает 11-е место в группе с 6 очками после трех туров. Команда показала хорошие атакующие способности, забив 12 голов в трех матчах, что делает еe лидером по забитым мячам в турнире. Лучший бомбардир «Боруссии», Серу Гирасси, на счету которого 8 голов в 11 матчах, будет ключевым игроком в атаке. Однако дортмундцы испытывают проблемы в обороне, пропуская 10 голов в последних пяти играх (средний показатель 2.00 гола за игру). В последнем матче в Лиге чемпионов «Боруссия» потерпела поражение от «Реала Мадрид» со счeтом 5:2, что демонстрирует их уязвимость в защите.

Последние матчи «Боруссии» Дортмунд:

«Штурм»

«Штурм» занимает 32-е место в группе, не набрав очков после трех туров. Команда проиграла все матчи Лиги чемпионов, включая поражение от «Спортинга» со счeтом 0:2. Тем не менее, в последних пяти матчах во всех турнирах «Штурм» продемонстрировал хорошую результативность, забив 10 голов (средний показатель 2.00 гола за игру). Мика Бирет, лучший бомбардир команды с 9 голами в 17 матчах, является важным элементом в атаке. Однако защита остается слабым звеном: команда пропустила 7 голов за последние пять матчей (средний показатель 1.40 гола за игру).

Последние матчи «Штурма»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет элемент непредсказуемости в подготовку и тактику обеих сторон. Это будет их первая очная встреча, что повышает интерес к игре.

Статистика

«Боруссия» Дортмунд

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия побед дома: 7 матчей подряд

«Штурм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия поражений в Лиге чемпионов: 3 матча

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Штурм»

С учетом текущей формы обеих команд можно ожидать атакующий футбол с множеством моментов. «Боруссия» Дортмунд будет использовать домашнее преимущество и сильные атакующие качества для победы. Однако «Штурм» способен воспользоваться уязвимостью обороны соперника, чтобы отметиться хотя бы одним голом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссии» Дортмунд – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Боруссии» Дортмунд за коэффициент 9.50.

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