05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
2-1-2-3-2
33
Майер
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
4-3-1-2
37
Шерпен
22
Джонстон
4
Лавале
4
Айву
70
Газибегович
8
Китеишвили
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
11
Бевинг
14
Бирет
14
Джатта
14
Байер
46
Азхил
46
Азхил
14
Байер
11
Гиттенс
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
11
Гиттенс
20
Забитцер
14
Мален
14
Мален
20
Забитцер
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
14
Джатта
14
Звонарек
14
Звонарек
14
Джатта
14
Бирет
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Бирет
Остались в запасе
Боруссия Д
Штурм
1
Марсель Лотка
ВР
31
Силас Острзински
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
45
Tyler Meiser
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
31
Силас Острзински
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
45
Tyler Meiser
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Боруссия Д - Штурм
1
1
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
618
314
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Штурма», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Штурм»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»