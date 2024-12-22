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    • Ерохин назвал игрока-легенду из нынешнего состава «Зенита»

    Ерохин назвал игрока-легенду из нынешнего состава «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что не считает себя легендой клуба. Он отметил, что этого статуса заслуживает Михаил Кержаков.

    – Ты считаешь себя легендой?

    – Да нет, конечно. На самом деле, в последнее время периодически об этом спрашивают. Я думаю, намного больше людей, которые заслуживают таких эпитетов, которые добивались побед с «Зенитом». Легендарных имен хватает. Я на данный момент – часть команды. В последние сезоны много выиграли – эту статистику не вычеркнешь. Но я себя не назову.

    – Кого из нынешнего состава «Зенита» ты можешь назвать легендой?

    – Да все ребята – работяги, большие профессионалы. Думаю, что Миша Кержаков – он дольше меня в команде и по возрасту старше. Применительно к нему это звание можно адаптировать.

    • 37-летний Кержаков – воспитанник «Зенита».
    • Он провел за петербуржцев 138 матчей и выиграл 15 трофеев.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:46
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1734878446
    138 матчей... легенда...
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