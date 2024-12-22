Ерохин назвал игрока-легенду из нынешнего состава «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что не считает себя легендой клуба. Он отметил, что этого статуса заслуживает Михаил Кержаков.

– Ты считаешь себя легендой?

– Да нет, конечно. На самом деле, в последнее время периодически об этом спрашивают. Я думаю, намного больше людей, которые заслуживают таких эпитетов, которые добивались побед с «Зенитом». Легендарных имен хватает. Я на данный момент – часть команды. В последние сезоны много выиграли – эту статистику не вычеркнешь. Но я себя не назову.

– Кого из нынешнего состава «Зенита» ты можешь назвать легендой?

– Да все ребята – работяги, большие профессионалы. Думаю, что Миша Кержаков – он дольше меня в команде и по возрасту старше. Применительно к нему это звание можно адаптировать.