2 ноября 2024 года в 19:00 в рамках 17-го тура Первой лиги России состоится матч между «Торпедо» и «Аланией».

«Торпедо»

Команда занимает 1-е место в таблице с 30 очками после 16 матчей, имея 7 побед и 9 ничьих и оставаясь непобежденной в сезоне. «Торпедо» забили 29 голов и пропустили 13. В последних трeх матчах команда показала следующие результаты:

«Алания»

«Алания» занимает 14-е место с 17 очками, имея 4 победы, 5 ничьих и 7 поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 14. В последних трeх матчах «Алания» показала следующую статистику:

Очные встречи «Торпедо» – «Алания»

06.07.24 «Торпедо» – «Алания» 2:2;

12.05.24 «Торпедо» – «Алания» 0:0;

14.08.23 «Алания» – «Торпедо» 2:0.

Прогноз на матч «Торпедо» – «Алания»

«Торпедо» лидирует в турнирной таблице и не имеет поражений в Первой лиге. «Алания» же довольно частно проигрывает. В предстоящей встрече поставим на победу «Торпедо» за 1.72.