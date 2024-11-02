02.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
3-3-1-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
3
Коледин
52
Нетфуллин
17
Горбунов
2
Манелов
9
Чупаев
3-4-3
25
Солдатенко
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
19
Бутаев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Ышык
88
Чимези
99
Абдоков
10
Хадарцев
2
Манелов
33
Камара
33
Камара
2
Манелов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
3
Коледин
70
Червяков
70
Червяков
3
Коледин
9
Чупаев
21
Максимов
21
Максимов
9
Чупаев
88
Чимези
45
Москаленчик
45
Москаленчик
88
Чимези
10
Хадарцев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
6
Ышык
23
Нафиков
23
Нафиков
6
Ышык
6
Макаров
7
Гурциев
7
Гурциев
6
Макаров
Остались в запасе
Торпедо
Алания
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Олег Кононов
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Торпедо - Алания
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Алании», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»