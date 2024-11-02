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  • «Торпедо» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Торпедо» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 17:50
Торпедо
02.11.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Алания
23' Б. Роганович 62' Ю. Коледин 86' Р. Червяков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
77
Аршак Корян
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
3-3-1-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
3
Коледин
52
Нетфуллин
17
Горбунов
2
Манелов
9
Чупаев
3-4-3
25
Солдатенко
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
19
Бутаев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Ышык
88
Чимези
99
Абдоков
10
Хадарцев
2
Манелов
33
Камара
33
Камара
2
Манелов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
3
Коледин
70
Червяков
70
Червяков
3
Коледин
9
Чупаев
21
Максимов
21
Максимов
9
Чупаев
88
Чимези
45
Москаленчик
45
Москаленчик
88
Чимези
10
Хадарцев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
6
Ышык
23
Нафиков
23
Нафиков
6
Ышык
6
Макаров
7
Гурциев
7
Гурциев
6
Макаров
Остались в запасе
Торпедо
Алания
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
Главный тренер
Олег Кононов
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Артем Соколов
АП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Торпедо - Алания
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Алании», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Алания»

«Торпедо» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Торпедо
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