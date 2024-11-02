2 ноября 2024 года в 14:00 по мск в рамках 17-го тура российской Первой лиги состоится матч между «Енисеем» и «Ротором».
«Енисей»
Команда занимает 11-е место в таблице с 20 очками после 16 матчей, имея 6 побед, 2 ничьих и 8 поражений. Они забили 16 голов и пропустили 20. В последних трeх матчах «Енисей» одержал одну победу и потерпел два поражения:
«Ротор»
Команда находится на 9-й строчке с 22 очками, имея 5 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Забито 12 голов, пропущено 11. В последних трeх матчах «Ротор» показал следующую статистику:
- 27.10.24 «Уфа» – «Ротор» 2:0;
- 19.10.24 «Ротор» – «КАМАЗ» 1:0;
- 13.10.24 «Ротор» – «СКА-Хабаровск» 1:1.
Очные встречи «Енисей» – «Ротор»
- 24.04.22 «Ротор» – «Енисей» 2:3;
- 09.10.21 «Енисей» – «Ротор» 1:1;
- 20.02.20 «Ротор» – «Енисей» 1:2.
Прогноз на матч «Енисей» – «Ротор»
Обе команды чередуют победы, ничьи и поражения. Однако красноярцы играют дома. Предположим, в матче будет забито немного голов, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 1.55.