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    • «Енисей» – «Ротор»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 2 ноября 2024 года

    «Енисей» – «Ротор»: прогноз на матч 17-го тура российской Первой лиги, 2 ноября 2024 года

    2 ноября 2024 года в 14:00 по мск в рамках 17-го тура российской Первой лиги состоится матч между «Енисеем» и «Ротором».

    «Енисей»

    Команда занимает 11-е место в таблице с 20 очками после 16 матчей, имея 6 побед, 2 ничьих и 8 поражений. Они забили 16 голов и пропустили 20. В последних трeх матчах «Енисей» одержал одну победу и потерпел два поражения:

    «Ротор»

    Команда находится на 9-й строчке с 22 очками, имея 5 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Забито 12 голов, пропущено 11. В последних трeх матчах «Ротор» показал следующую статистику:

    Очные встречи «Енисей» – «Ротор»

    • 24.04.22 «Ротор» – «Енисей» 2:3;
    • 09.10.21 «Енисей» – «Ротор» 1:1;
    • 20.02.20 «Ротор» – «Енисей» 1:2.

    Прогноз на матч «Енисей» – «Ротор»

    Обе команды чередуют победы, ничьи и поражения. Однако красноярцы играют дома. Предположим, в матче будет забито немного голов, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 09:45
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