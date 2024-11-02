2 ноября 2024 года в 14:00 по мск в рамках 17-го тура российской Первой лиги состоится матч между «Енисеем» и «Ротором».

«Енисей»

Команда занимает 11-е место в таблице с 20 очками после 16 матчей, имея 6 побед, 2 ничьих и 8 поражений. Они забили 16 голов и пропустили 20. В последних трeх матчах «Енисей» одержал одну победу и потерпел два поражения:

«Ротор»

Команда находится на 9-й строчке с 22 очками, имея 5 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Забито 12 голов, пропущено 11. В последних трeх матчах «Ротор» показал следующую статистику:

Очные встречи «Енисей» – «Ротор»

Прогноз на матч «Енисей» – «Ротор»

Обе команды чередуют победы, ничьи и поражения. Однако красноярцы играют дома. Предположим, в матче будет забито немного голов, поэтому поставим на ТМ 2.5 за 1.55.