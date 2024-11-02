02.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-2-3-2
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
3
Цесь
77
Самойлов
90
Ломакин
87
Мазурин
23
Ушатов
44
Тихонов
75
Окладников
20
Шипунов
4-2-2-2
13
Чагров
28
Семенов
35
Прищепа
5
Шумских
3
Плиев
57
Болотов
85
Пяткин
24
Мальцев
13
Тюрин
13
Агеев
10
Морозов
3
Цесь
96
Рукас
96
Рукас
3
Цесь
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
20
Шипунов
8
Канаплин
8
Канаплин
20
Шипунов
85
Пяткин
19
Плотников
19
Плотников
85
Пяткин
13
Агеев
97
Таликин
97
Таликин
13
Агеев
13
Тюрин
32
Соколов
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
31
Касимов
24
Мальцев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
Остались в запасе
Енисей
Ротор
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Енисей - Ротор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Ротора», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Ротор»
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Источник: «Бомбардир»