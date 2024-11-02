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  • «Енисей» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Енисей» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 12:50
Енисей
02.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
53' А. Масловский 90+3' А. Ломакин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-2-3-2
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
3
Цесь
77
Самойлов
90
Ломакин
87
Мазурин
23
Ушатов
44
Тихонов
75
Окладников
20
Шипунов
4-2-2-2
13
Чагров
28
Семенов
35
Прищепа
5
Шумских
3
Плиев
57
Болотов
85
Пяткин
24
Мальцев
13
Тюрин
13
Агеев
10
Морозов
3
Цесь
96
Рукас
96
Рукас
3
Цесь
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
20
Шипунов
8
Канаплин
8
Канаплин
20
Шипунов
85
Пяткин
19
Плотников
19
Плотников
85
Пяткин
13
Агеев
97
Таликин
97
Таликин
13
Агеев
13
Тюрин
32
Соколов
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
31
Касимов
24
Мальцев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
Остались в запасе
Енисей
Ротор
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Енисей - Ротор
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Ротора», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Ротор»

«Енисей» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Енисей
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