В субботу, 2 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 20:45 (мск).
ЦСКА
Команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в РПЛ, набрав 24 очка. ЦСКА добыл 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 22:7.
Последние результаты ЦСКА:
- 26.10.24 ЦСКА – «Факел» – 0:0 РПЛ;
- 22.10.24 ЦСКА – «Ахмат» – 1:0 Кубок России;
- 19.10.24 «Динамо» Мх – ЦСКА – 0:1 РПЛ.
«Спартак» М
«Спартак» набрал 22 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:12.
Предыдущие результаты «Спартака»:
- 27.10.24 «Пари НН» – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
- 22.10.24 «Динамо» Мх – «Спартак» – 0:1 Кубок России;
- 19.10.24 «Спартак» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ.
Очные встречи
- 25.04.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:0 РПЛ;
- 08.10.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:2 РПЛ;
- 21.05.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:1 РПЛ;
- 16.10.22 ЦСКА – «Спартак» – 2:2 РПЛ;
- 20.04.22 ЦСКА – «Спартак» – 0:1 Кубок России.
Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»
ЦСКА не может обыграть «Спартак» уже 5 матчей кряду (с учетом всех турниров). Полагаем, что эта серия продлится. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.