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    ЦСКА – «Спартак»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 2 ноября

    В субботу, 2 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 20:45 (мск).

    ЦСКА

    Команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в РПЛ, набрав 24 очка. ЦСКА добыл 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 22:7.

    Последние результаты ЦСКА:

    «Спартак» М

    «Спартак» набрал 22 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:12.

    Предыдущие результаты «Спартака»:

    • 27.10.24 «Пари НН» – «Спартак» – 0:2 РПЛ;
    • 22.10.24 «Динамо» Мх – «Спартак» – 0:1 Кубок России;
    • 19.10.24 «Спартак» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ.

    Очные встречи

    • 25.04.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:0 РПЛ;
    • 08.10.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:2 РПЛ;
    • 21.05.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:1 РПЛ;
    • 16.10.22 ЦСКА – «Спартак» – 2:2 РПЛ;
    • 20.04.22 ЦСКА – «Спартак» – 0:1 Кубок России.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

    ЦСКА не может обыграть «Спартак» уже 5 матчей кряду (с учетом всех турниров). Полагаем, что эта серия продлится. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 09:41
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