В субботу, 2 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют московские ЦСКА и «Спартак». Игра состоится в Москве, начало – в 20:45 (мск).

ЦСКА

Команда Марко Николича располагается на 5-й строчке в РПЛ, набрав 24 очка. ЦСКА добыл 7 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 22:7.

Последние результаты ЦСКА:

26.10.24 ЦСКА – «Факел» – 0:0 РПЛ;

22.10.24 ЦСКА – «Ахмат» – 1:0 Кубок России;

19.10.24 «Динамо» Мх – ЦСКА – 0:1 РПЛ.

«Спартак» М

«Спартак» набрал 22 очка и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Деяна Станковича добыли 6 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 19:12.

Предыдущие результаты «Спартака»:

Очные встречи

25.04.24 ЦСКА – «Спартак» – 0:0 РПЛ;

08.10.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:2 РПЛ;

21.05.23 «Спартак» – ЦСКА – 2:1 РПЛ;

16.10.22 ЦСКА – «Спартак» – 2:2 РПЛ;

20.04.22 ЦСКА – «Спартак» – 0:1 Кубок России.

Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА не может обыграть «Спартак» уже 5 матчей кряду (с учетом всех турниров). Полагаем, что эта серия продлится. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.