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Писарев: «Спартак» – это уже середняк»

30 октября 2024, 13:40
22

Тренер сборной России, экс-наставник «Химок» Николай Писарев оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

«Представляете, вот уже мы говорим, что «Спартак» неожиданно выиграл в Нижнем Новгороде! «Спартак» превращается в какого-то середняка. Вроде бы это «Спартак». А вроде бы и как бы в Нижнем Новгороде победа – это уже что-то такое.

Но по мне, 11 очков от первого места – это катастрофа должна быть для «Спартака». Тогда надо согласиться, что команда среднего уровня. Борьба за пятое место в таком случае – вполне нормально. Но каждый год одно и то же: две победы – мы включаемся в борьбу, две неудачи – все плохо.

Просто «Спартак» – это уже середняк, на мой взгляд. Потому что уже из года в год надоело говорить одни и те же фразы. Ну, выиграли, а следующий матч – не знаешь, чего ждать», – сказал Писарев.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 13 туров и отставанием в 11 очков от лидера турнира.
  • В 13-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича обыграла в гостях «Пари НН» (2:0).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай
Комментарии (22)
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NewLife
1730285217
Зато ты не середняк, ты - дно помойное, из тех которые копошатся среди опарышей сортира РБ Спорт)
Ответить
Cleaner
1730287597
Что значит Спартак - это уже середняк??? Спартак уже лет ДВАДЦАТЬ как середняк! Писарев, ты это только сейчас заметил???...)))
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Сам_себе_сказал
1730287869
это не новость, это все знают
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andr45
1730289063
Писарев, как всегда прав) Как ни крути, он один из ведущих тренеров России, имеющий богатейший и успешный опыт. Например, тренируя «Химки», он провел аж целых ЧЕТЫРЕ матча и потерпел всего-то 4 поражения. И за сей бесценный вклад в дело развития клуба руководство клуба, руководство клуба заплатило ему жалкие СОРОК МИЛЛИОНОВ рублей. Не ценят у нас отечественных тренеров(((
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...уефан
1730289239
...а ты, Писарев, случаем, в молодые годы Керенскому не прислуживал!?)...
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andr45
1730289275
ПИСАРЕВ «Спартак» неожиданно выиграл в Нижнем Новгороде!» И я бы добавил, НЕЗАСЛУЖЕННО, о чем свидетельствуют следующие данные: УДАРЫ ПО ВОРОТАМ ………………….………….............…….НН СПАРТАК Удары по воротам, всего…..4………...10 в створ ворот………………………..1………....5 заблокированные……………..…1………....2 ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ, % НН ПАРИ…………...42 СПАРТАК…………..58
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Pooodle
1730290753
Поднялся Спартак до средняка! Гы-гы-гы!
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Цугундeр
1730293206
В каждой компании должен быть крепкий середняк. В конце уличной драки всегда ему можно попенять.., мол ,а ты- то где был?)
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Каратель помойников
1730293365
Ёмаё,а я то думаю почему такой визг поднялся и вонь страшная,а это оказывается у питорских секелух бомбит от счастья) бьются в экстазе вшивые
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Лицом_на_клаве
1730294054
Они давно середняки, причем неисправимые.
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