Писарев: «Спартак» – это уже середняк»

Тренер сборной России, экс-наставник «Химок» Николай Писарев оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

«Представляете, вот уже мы говорим, что «Спартак» неожиданно выиграл в Нижнем Новгороде! «Спартак» превращается в какого-то середняка. Вроде бы это «Спартак». А вроде бы и как бы в Нижнем Новгороде победа – это уже что-то такое.

Но по мне, 11 очков от первого места – это катастрофа должна быть для «Спартака». Тогда надо согласиться, что команда среднего уровня. Борьба за пятое место в таком случае – вполне нормально. Но каждый год одно и то же: две победы – мы включаемся в борьбу, две неудачи – все плохо.

Просто «Спартак» – это уже середняк, на мой взгляд. Потому что уже из года в год надоело говорить одни и те же фразы. Ну, выиграли, а следующий матч – не знаешь, чего ждать», – сказал Писарев.