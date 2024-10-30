Писарев назвал главного кандидата на вылет из РПЛ

Тренер сборной России, экс-наставник «Химок» Николай Писарев считает, что «Оренбургу» придется непросто в борьбе за выживание с главным тренером Владимиром Слишковичем.

– «Оренбург» явно главный претендент [на вылет из Мир РПЛ]. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги – человек, не работающий никогда главным тренером, а тут в нашу непростую, скажем так, лигу сразу. Я думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своем месте, конечно, по составу. Но там все время есть вопрос выбора тренера.

И кто-то должен отвечать за выбор тренера – был Ярошик, потом Деограсия. Сейчас вот Слишкович. Я не знаю, всегда ли тренер должен отвечать за результат, или все-таки там есть кто-то, кто отвечает за выбор тренера.

– То есть, спрашивать надо не только со Слишковича?

– Да, там выше тоже надо спрашивать. Я думаю, что игроки в «Оренбурге» неплохие собраны. Но такая же проблема в Нижнем. За два с половиной года – шесть тренеров. Просто хочется спросить, вы о чем вообще думаете?

Как хотите, чтобы на вас кто-то ходил, если вы вообще не понимаете? И все тренеры разноплановые. Вообще все играют разное, и всех свое видение, и шесть тренеров, и все как лебедь, рак и щука. Отсюда на шикарном стадионе в Нижнем собирается по три-пять тысяч человек.