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Писарев назвал главного кандидата на вылет из РПЛ

30 октября 2024, 11:31
6

Тренер сборной России, экс-наставник «Химок» Николай Писарев считает, что «Оренбургу» придется непросто в борьбе за выживание с главным тренером Владимиром Слишковичем.

«Оренбург» явно главный претендент [на вылет из Мир РПЛ]. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги – человек, не работающий никогда главным тренером, а тут в нашу непростую, скажем так, лигу сразу. Я думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своем месте, конечно, по составу. Но там все время есть вопрос выбора тренера.

И кто-то должен отвечать за выбор тренера – был Ярошик, потом Деограсия. Сейчас вот Слишкович. Я не знаю, всегда ли тренер должен отвечать за результат, или все-таки там есть кто-то, кто отвечает за выбор тренера.

– То есть, спрашивать надо не только со Слишковича?

– Да, там выше тоже надо спрашивать. Я думаю, что игроки в «Оренбурге» неплохие собраны. Но такая же проблема в Нижнем. За два с половиной года – шесть тренеров. Просто хочется спросить, вы о чем вообще думаете?

Как хотите, чтобы на вас кто-то ходил, если вы вообще не понимаете? И все тренеры разноплановые. Вообще все играют разное, и всех свое видение, и шесть тренеров, и все как лебедь, рак и щука. Отсюда на шикарном стадионе в Нижнем собирается по три-пять тысяч человек.

  • После 13 туров «Оренбург» занимает последнее место в чемпионате России с 8 очками.
  • Слишкович возглавил команду 7 октября.
  • До прихода в «Оренбург» босниец работал в тренерском штабе «Спартака» и временно исполнял обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Нижний Новгород Писарев Николай Слишкович Владимир
Комментарии (6)
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k611
1730277748
По его логике Оренбургу надо было старого тренера оставить...
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NewLife
1730278119
Писарев - недотренер, недоэксперт. Так кто же должен отвечать? Зассал назвать конкретные фамилии, трепло(
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Cleaner
1730281984
Писарев СЕБЯ в тренеры перечисленных команд так ненавязчиво предлагает... Ну РЖУ ни могу.)))
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FCSpartakM
1730284159
Ну тип Оренбург чисто для души Писарева могли вернуть свободного Федотова, но Слишковичу может дадут чутка поработать? Набрать под себя футболистов и тд?
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Январь 59
1730284372
Явного аутсайдера возможно и не будет, вполне возможно в двух последних турах 5-6команд( а вполне возможно и восемь!!!) будут бороться за выживание. Сегодня межу последним и восьмым местом всего 5 очков. Два тура и всё может измениться.
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