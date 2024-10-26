26 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором встретятся «Арсенал Тула» и «Шинник».
«Арсенал»
Команда занимает 3-е место в турнирной таблице с 27 очками после 15 туров. «Арсенал» одержал 6 побед, 9 раз сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения, забив 14 голов и пропустив 8.
Последние три матча «Арсенала»:
- 21.10.24 «Чайка» – «Арсенал» 2:2;
- 13.10.24 «Арсенал» – «Сочи» 1:1;
- 05.10.24 «Родина» – «Арсенал» 1:1.
«Шинник»
«Шинник» занимает 16-е место с 14 очками. Команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, забив 10 голов и пропустив 17.
Последние три матча «Шинника»:
- 20.10.24 «Шинник» – «Балтика» 1:3;
- 15.10.24 «Уфа» – «Шинник» 0:1;
- 12.10.24 «Нефтехимик» – «Шинник» 1:0.
Очные встречи «Арсенал» – «Шинник»
- 25.05.24 «Шинник» – «Арсенал» 1:0;
- 17.09.23 «Арсенал» – «Шинник» 2:0;
- 21.05.23 «Арсенал» – «Шинник» 0:1
Прогноз на матч «Арсенал» – «Шинник»
Туляки в последних шести встречах кряду играют вничью. «Шинник» чередует победы и поражения. В предстоящей встрече поставим на победу туляков или ничью (1.14).