26 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором встретятся «Арсенал Тула» и «Шинник».

«Арсенал»

Команда занимает 3-е место в турнирной таблице с 27 очками после 15 туров. «Арсенал» одержал 6 побед, 9 раз сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения, забив 14 голов и пропустив 8.

Последние три матча «Арсенала»:

«Шинник»

«Шинник» занимает 16-е место с 14 очками. Команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, забив 10 голов и пропустив 17.

Последние три матча «Шинника»:

Очные встречи «Арсенал» – «Шинник»

Прогноз на матч «Арсенал» – «Шинник»

Туляки в последних шести встречах кряду играют вничью. «Шинник» чередует победы и поражения. В предстоящей встрече поставим на победу туляков или ничью (1.14).