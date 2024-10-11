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    • «Химки» зимой могут подписать нигерийского форварда и буркинийского защитника

    «Химки» зимой могут подписать нигерийского форварда и буркинийского защитника

    Зимой в «Химки» могут перейти нападающий минского «Динамо» Стивен Альфред и защитник ярославского «Шинника» Бен Загре.

    27-летний нигериец Альфред в 2019 году выступал в «Сочи», за который провел 7 матчей в Первой лиге.

    25-летний Загре, сыгравший 1 встречу за сборную Буркина-Фасо, выступает за «Шинник» с зимы 2024 года.

    • В нынешнем сезоне Альфред провел за минское «Динамо» 14 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи. Его контракт с клубом из Беларуси рассчитан до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 175 тысяч евро.
    • На счету Загре в сезоне-2024/25 14 игр и 1 гол. Его контракт с «Шинником» рассчитан до лета. Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1728635679
    ..и поселить их в Сходне , у Губерниева.. Арендодатель сомневается , но , в принципе , согласен поддержать "нечужой , для себя , клуб"..за долю малую.
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    Интерес
    1728636580
    Поближе есть УДН(в "девичестве" им.Патриса Лумумбы),который своими кадрами вполне может обеспечить задачу освобождения РПЛ от случайных пассажиров.Дешевле будет,да и студенчество поддержите.
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