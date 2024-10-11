«Химки» зимой могут подписать нигерийского форварда и буркинийского защитника

Зимой в «Химки» могут перейти нападающий минского «Динамо» Стивен Альфред и защитник ярославского «Шинника» Бен Загре.
27-летний нигериец Альфред в 2019 году выступал в «Сочи», за который провел 7 матчей в Первой лиге.
25-летний Загре, сыгравший 1 встречу за сборную Буркина-Фасо, выступает за «Шинник» с зимы 2024 года.
- В нынешнем сезоне Альфред провел за минское «Динамо» 14 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи. Его контракт с клубом из Беларуси рассчитан до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 175 тысяч евро.
- На счету Загре в сезоне-2024/25 14 игр и 1 гол. Его контракт с «Шинником» рассчитан до лета. Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.