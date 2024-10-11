ЭСК РФС пересмотрела скандальное решение по матчу Первой лиги

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС 10 октября рассмотрела обращение «Арсенала» в связи с эпизодом, случившимся в гостевом для туляков матче с «Родиной» в 13-м туре Первой лиги.

Первоначально ЭСК заявила, что в этом эпизоде судейская бригада поступила верно, не зафиксировав положение вне игры у московской команды (в голубой форме).

Новое решение ЭСК приведено ниже.

Первая лига ФНЛ. 13-й тур

«Родина» (Москва) – «Арсенал» (Тула)

«Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова в эпизоде с незафиксированным положением вне игры в атакующей фазе команды «Родина», предшествующей взятию ворот «Арсенала» на 57-й минуте матча.

Решение комиссии

Ассистент судьи ошибочно не зафиксировал положение вне игры в атакующей фазе команды «Родина», предшествующей взятию ворот команды «Арсенал» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, при изначальном рассмотрении данного эпизода командой «Арсенал» не были направлены имеющиеся в их распоряжении видеозапись с тактической камеры команды, которая не являлась официальной при проведении матча и не была доступна для ВАР.

После анализа СМИ председателем ЭСК была запрошена данная видеозапись, в связи с чем, указанный эпизод был рассмотрен членами комиссии повторно.

В результате повторного рассмотрения запрошенного ракурса членами комиссии определено, что игрок атакующей команды «Родина» №10 Рейна находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде, после чего, продолжение атаки команды «Родина» завершилось взятием ворот команды соперника.

По этой причине комиссия считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры в данном игровом эпизоде по завершению атакующей фазы команды «Родина», а судье следовало отменить взятие ворот.

Имеющиеся в распоряжении VAR ракурсы видеосъемки указанного игрового эпизода не доказывали очевидную ошибку ассистента. По этой причине комиссия поддерживает невмешательство VAR в данную игровую ситуацию.