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    • ЭСК РФС пересмотрела скандальное решение по матчу Первой лиги

    ЭСК РФС пересмотрела скандальное решение по матчу Первой лиги

    Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС 10 октября рассмотрела обращение «Арсенала» в связи с эпизодом, случившимся в гостевом для туляков матче с «Родиной» в 13-м туре Первой лиги.

    Первоначально ЭСК заявила, что в этом эпизоде судейская бригада поступила верно, не зафиксировав положение вне игры у московской команды (в голубой форме).

    Новое решение ЭСК приведено ниже.

    Первая лига ФНЛ. 13-й тур

    «Родина» (Москва) – «Арсенал» (Тула)

    «Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова в эпизоде с незафиксированным положением вне игры в атакующей фазе команды «Родина», предшествующей взятию ворот «Арсенала» на 57-й минуте матча.

    Решение комиссии

    Ассистент судьи ошибочно не зафиксировал положение вне игры в атакующей фазе команды «Родина», предшествующей взятию ворот команды «Арсенал» на 57-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, при изначальном рассмотрении данного эпизода командой «Арсенал» не были направлены имеющиеся в их распоряжении видеозапись с тактической камеры команды, которая не являлась официальной при проведении матча и не была доступна для ВАР.

    После анализа СМИ председателем ЭСК была запрошена данная видеозапись, в связи с чем, указанный эпизод был рассмотрен членами комиссии повторно.

    В результате повторного рассмотрения запрошенного ракурса членами комиссии определено, что игрок атакующей команды «Родина» №10 Рейна находился в положении вне игры в момент передачи мяча ему партнером по команде, после чего, продолжение атаки команды «Родина» завершилось взятием ворот команды соперника.

    По этой причине комиссия считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры в данном игровом эпизоде по завершению атакующей фазы команды «Родина», а судье следовало отменить взятие ворот.

    Имеющиеся в распоряжении VAR ракурсы видеосъемки указанного игрового эпизода не доказывали очевидную ошибку ассистента. По этой причине комиссия поддерживает невмешательство VAR в данную игровую ситуацию.

    • Матч «Родина» – «Арсенал» прошел 5 октября и закончился со счетом 1:1.
    • Москвичи занимают 9-е место в Первой лиге с 18 очками после 13 матчей. Туляки лидируют с 25 баллами.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Интерес
    1728637522
    Требую третьего просмотра и разбирательства...не влияющего ни на что.
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    evgevg13
    1728637643
    Клоунада...Пусть ещё запросят записи с телефонов зрителей. Да голосование по стране проведут.
    Ответить
    Янвapь 69
    1728642558
    Напёрсточники. Кручу верчу, нае.бать хочу
    Ответить
    Павелий
    1728643298
    Когда будет принято решение об ошибочном фотошопе футболки Мозеса?!
    Ответить
    sined1951
    1728644800
    Если не могли с помощью камер сразу определить положение вне игры, то к судьям какие претензии. У них времени было от 2 до 5 секунд. Вообще, фиксировать такие положения вне игры считаю преступлением.
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