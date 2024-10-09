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    • Семин предложил соперника для сборной России: «На такую игру пришел бы полный стадион»

    Семин предложил соперника для сборной России: «На такую игру пришел бы полный стадион»

    Юрий Семин порассуждал об отсутствии соперников для сборной России в октябре.

    «Ну и не надо ни с какой сборной играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги обыграть функциональную сборную России.

    Плюс это престижно. Если поехать в Орeл, то на такую игру пришeл бы полный стадион», – сказал Сeмин.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (7)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728496593
    Надо было со сборной Госдумы сыграть, а то депутаты горазды теоретизировать, а вот на практике пускай попробуют мяч погонять
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    ...уефан
    1728496709
    ...активнее варианты накидывайте, может, какой-то и прокатит...
    Ответить
    evgevg13
    1728496949
    И то верно
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    JIEGEHDA
    1728497928
    Наши клубы в это время играют дешёвые матчи против слабых клубов . Лучше провести как я говорил говорю и буду говорить , с клубами РПЛ . Не у всех сборники летают .
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