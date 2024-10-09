Семин предложил соперника для сборной России: «На такую игру пришел бы полный стадион»

Юрий Семин порассуждал об отсутствии соперников для сборной России в октябре.

«Ну и не надо ни с какой сборной играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги обыграть функциональную сборную России.

Плюс это престижно. Если поехать в Орeл, то на такую игру пришeл бы полный стадион», – сказал Сeмин.