Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун», Высшая лига Саудовской Аравии, 26 октября 2024 года

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун», Высшая лига Саудовской Аравии, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Kingdom Arena» пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Таавуном». «Аль-Хиляль», лидер чемпионата, постарается продлить свою победную серию и сохранить лидерство в турнирной таблице.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» уверенно занимает 1-е место в чемпионате с 21 очком после 7 туров. Команда показывает отличную результативность: за последние 5 матчей забито 19 голов, при этом пропущено 7. Александар Митрович, лучший бомбардир команды, забил 13 голов в 13 матчах. Команда побеждает в 9 последних матчах, демонстрируя стабильность и мощь в атаке. В последних 4 очных встречах с «Аль-Таавуном» «Аль-Хиляль» не пропускал ни одного гола.

    Последние матчи «Аль-Хиляля»:

    «Аль-Таавун»

    «Аль-Таавун» занимает 6-е место с 11 очками. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в последних 3 матчах и забивая в каждом из них. Лучший бомбардир Муса Барроу забил 6 голов в 12 матчах. В последних 5 играх «Аль-Таавун» забил 8 голов и пропустил 6, что показывает стабильные показатели в атаке, но уязвимость в обороне.

    Последние матчи «Аль-Таавуна»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Аль-Хиляль» полностью доминирует, выигрывая 4 последних матча против «Аль-Таавуна» с общим счетом 12:0.

    Последние личные встречи:

    • «Аль-Таавун» 0:3 «Аль-Хиляль»
    • «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Таавун»
    • «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Таавун»
    • «Аль-Таавун» 0:4 «Аль-Хиляль»

    Статистика

    «Аль-Хиляль»

    • Забивает в среднем: 3.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • 19 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 7 голов в последних 5 матчах

    «Аль-Таавун»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • 8 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 6 голов в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»

    С учетом текущей формы команд, особенно мощной атаки «Аль-Хиляля» и его уверенного преимущества в личных встречах, можно ожидать очередную победу хозяев. «Аль-Таавун» показывает неплохую форму в атаке, но их оборона вряд ли сможет сдержать натиск лидера чемпионата.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.45
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
    • «Аль-Хиляль» забьет больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 1.45.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход матча – победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1, учитывая мощную атаку хозяев и среднюю результативность «Аль-Таавуна».

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 