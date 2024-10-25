26 октября 2024 года на стадионе «Kingdom Arena» пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Таавуном». «Аль-Хиляль», лидер чемпионата, постарается продлить свою победную серию и сохранить лидерство в турнирной таблице.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» уверенно занимает 1-е место в чемпионате с 21 очком после 7 туров. Команда показывает отличную результативность: за последние 5 матчей забито 19 голов, при этом пропущено 7. Александар Митрович, лучший бомбардир команды, забил 13 голов в 13 матчах. Команда побеждает в 9 последних матчах, демонстрируя стабильность и мощь в атаке. В последних 4 очных встречах с «Аль-Таавуном» «Аль-Хиляль» не пропускал ни одного гола.

Последние матчи «Аль-Хиляля»:

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» занимает 6-е место с 11 очками. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в последних 3 матчах и забивая в каждом из них. Лучший бомбардир Муса Барроу забил 6 голов в 12 матчах. В последних 5 играх «Аль-Таавун» забил 8 голов и пропустил 6, что показывает стабильные показатели в атаке, но уязвимость в обороне.

Последние матчи «Аль-Таавуна»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Аль-Хиляль» полностью доминирует, выигрывая 4 последних матча против «Аль-Таавуна» с общим счетом 12:0.

Последние личные встречи:

«Аль-Таавун» 0:3 «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Таавун»

«Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» 0:4 «Аль-Хиляль»

Статистика

«Аль-Хиляль»

Забивает в среднем: 3.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

19 голов в последних 5 матчах

Пропущено 7 голов в последних 5 матчах

«Аль-Таавун»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

8 голов в последних 5 матчах

Пропущено 6 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»

С учетом текущей формы команд, особенно мощной атаки «Аль-Хиляля» и его уверенного преимущества в личных встречах, можно ожидать очередную победу хозяев. «Аль-Таавун» показывает неплохую форму в атаке, но их оборона вряд ли сможет сдержать натиск лидера чемпионата.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.45

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90

«Аль-Хиляль» забьет больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 1.45.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход матча – победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1, учитывая мощную атаку хозяев и среднюю результативность «Аль-Таавуна».

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 7.00.