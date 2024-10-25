26 октября 2024 года на стадионе «Kingdom Arena» пройдет матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Таавуном». «Аль-Хиляль», лидер чемпионата, постарается продлить свою победную серию и сохранить лидерство в турнирной таблице.
«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» уверенно занимает 1-е место в чемпионате с 21 очком после 7 туров. Команда показывает отличную результативность: за последние 5 матчей забито 19 голов, при этом пропущено 7. Александар Митрович, лучший бомбардир команды, забил 13 голов в 13 матчах. Команда побеждает в 9 последних матчах, демонстрируя стабильность и мощь в атаке. В последних 4 очных встречах с «Аль-Таавуном» «Аль-Хиляль» не пропускал ни одного гола.
Последние матчи «Аль-Хиляля»:
- «Аль-Айн» 4:5 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Фейха»
- «Аль-Ахли Джидда» 1:2 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Хиляль» 5:0 «Аль-Шорта»
- «Аль-Холуд» 2:4 «Аль-Хиляль»
«Аль-Таавун»
«Аль-Таавун» занимает 6-е место с 11 очками. Команда демонстрирует неплохую форму, не проигрывая в последних 3 матчах и забивая в каждом из них. Лучший бомбардир Муса Барроу забил 6 голов в 12 матчах. В последних 5 играх «Аль-Таавун» забил 8 голов и пропустил 6, что показывает стабильные показатели в атаке, но уязвимость в обороне.
Последние матчи «Аль-Таавуна»:
- «Аль-Таавун» 2:1 «Алтын Асыр»
- «Дамак» 2:2 «Аль-Таавун»
- «Аль-Таавун» 2:0 «Аль-Фатех»
- «Аль-Таавун» 1:2 «Аль-Кува Аль-Джавия»
- «Аль-Таавун» 1:1 «Аль-Иттифак»
Личные встречи
В последних очных встречах «Аль-Хиляль» полностью доминирует, выигрывая 4 последних матча против «Аль-Таавуна» с общим счетом 12:0.
Последние личные встречи:
- «Аль-Таавун» 0:3 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Таавун»
- «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Таавун»
- «Аль-Таавун» 0:4 «Аль-Хиляль»
Статистика
«Аль-Хиляль»
- Забивает в среднем: 3.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- 19 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 7 голов в последних 5 матчах
«Аль-Таавун»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- 8 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 6 голов в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»
С учетом текущей формы команд, особенно мощной атаки «Аль-Хиляля» и его уверенного преимущества в личных встречах, можно ожидать очередную победу хозяев. «Аль-Таавун» показывает неплохую форму в атаке, но их оборона вряд ли сможет сдержать натиск лидера чемпионата.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.45
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
- «Аль-Хиляль» забьет больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Аль-Хиляля» за коэффициент 1.45.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход матча – победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1, учитывая мощную атаку хозяев и среднюю результативность «Аль-Таавуна».
Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 7.00.