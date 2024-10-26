26.10.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-2-2-2
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
4-1-2-1-2
1
Маилсон
32
Аль-Муфарриж
26
Аль-Шуайль
23
Аль-Ахмед
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
76
Файр
8
Флавио
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Педро
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
22
Милинкович-Савич
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
6
Аль-Нассер
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
6
Аль-Нассер
18
Эль-Махдиуи
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
18
Эль-Махдиуи
76
Файр
29
Бахусайн
29
Бахусайн
76
Файр
26
Аль-Шуайль
27
Мандаш
27
Мандаш
26
Аль-Шуайль
99
Барроу
10
Матеус
10
Матеус
99
Барроу
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Таавун
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
16
Офсайды
0
2
Количество передач
495
421
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Таавун», 8-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»