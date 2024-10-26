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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 19:50
Аль-Хиляль
26.10.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Таавун
15' А. Митрович 62' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
10
Малком
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
26
Ибрахим Аль-Шуайль
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Флавио
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Матеус
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-2-2-2
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
28
Канно
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
38
Леонардо
4-1-2-1-2
1
Маилсон
32
Аль-Муфарриж
26
Аль-Шуайль
23
Аль-Ахмед
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
76
Файр
8
Флавио
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Педро
38
Леонардо
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
38
Леонардо
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
22
Милинкович-Савич
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
6
Аль-Нассер
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
6
Аль-Нассер
18
Эль-Махдиуи
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
18
Эль-Махдиуи
76
Файр
29
Бахусайн
29
Бахусайн
76
Файр
26
Аль-Шуайль
27
Мандаш
27
Мандаш
26
Аль-Шуайль
99
Барроу
10
Матеус
10
Матеус
99
Барроу
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Таавун
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
11
Хаттан Бахебри
ЦП
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Таавун
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
16
Офсайды
0
2
Количество передач
495
421
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Таавун», 8-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Хиляль
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