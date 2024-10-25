26 октября 2024 года на стадионе «де Гран Канария» пройдет матч 11-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Жироной». Обе команды находятся в поиске стабильности и пытаются выйти из кризиса, который заметно отразился на их результатах в последние недели.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» занимает 19-е место в Ла Лиге с 6 очками после 10 туров. Команда демонстрирует нестабильность, особенно в обороне, пропуская в 11 матчах подряд. В последних 5 матчах «Лас-Пальмас» забил 6 голов и пропустил 9. Лучший бомбардир команды – Альберто Молейро, у которого на счету 4 гола в 10 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, команда все же регулярно находит возможности для взятия ворот соперника.
Последние матчи «Лас-Пальмас»:
- «Валенсия» 2:3 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 0:1 «Сельта»
- «Вильярреал» 3:1 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Бетис»
- «Осасуна» 2:1 «Лас-Пальмас»
«Жирона»
«Жирона» идет на 12-м месте в Ла Лиге с 12 очками после 10 туров. Команда также испытывает сложности, особенно в последних матчах, пропуская в трех играх подряд. В последних 5 матчах «Жирона» забила 7 голов и пропустила 6. Кристиан Стуани, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 10 матчах. Несмотря на текущие проблемы, «Жирона» имеет преимущество в личных встречах и недавно победила «Слован Братислава» в Лиге чемпионов со счетом 2:0, что может позитивно сказаться на их уверенности.
Последние матчи «Жироны»:
- «Жирона» 2:0 «Слован Братислава»
- «Жирона» 0:1 «Реал Сосьедад»
- «Жирона» 2:1 «Атлетик»
- «Жирона» 2:3 «Фейеноорд»
- «Сельта» 1:1 «Жирона»
Личные встречи
В последних матчах «Жирона» имеет явное преимущество над «Лас-Пальмасом», победив их в трех последних очных встречах. Это показывает, что «Жирона» знает, как играть против своего соперника и успешно использовать его слабости.
Последние встречи:
- «Лас-Пальмас» 0:2 «Жирона» (27.04.2024)
- «Жирона» 1:0 «Лас-Пальмас» (03.09.2023)
- «Лас-Пальмас» 1:3 «Жирона» (12.03.2022)
Статистика
«Лас-Пальмас»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
«Жирона»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Жирона»
Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно предположить, что «Жирона» имеет все шансы на успех в этом поединке. Команда лучше действует в атаке и имеет преимущество в личных встречах с «Лас-Пальмасом». В то же время, «Лас-Пальмас» продолжает страдать из-за нестабильности в обороне, что может сыграть ключевую роль в исходе матча.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Жироны» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет
Исходя из текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Жироны» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Жироны» за коэффициент 8.00.