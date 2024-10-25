26 октября 2024 года на стадионе «де Гран Канария» пройдет матч 11-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Жироной». Обе команды находятся в поиске стабильности и пытаются выйти из кризиса, который заметно отразился на их результатах в последние недели.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает 19-е место в Ла Лиге с 6 очками после 10 туров. Команда демонстрирует нестабильность, особенно в обороне, пропуская в 11 матчах подряд. В последних 5 матчах «Лас-Пальмас» забил 6 голов и пропустил 9. Лучший бомбардир команды – Альберто Молейро, у которого на счету 4 гола в 10 матчах. Несмотря на проблемы в обороне, команда все же регулярно находит возможности для взятия ворот соперника.

Последние матчи «Лас-Пальмас»:

«Жирона»

«Жирона» идет на 12-м месте в Ла Лиге с 12 очками после 10 туров. Команда также испытывает сложности, особенно в последних матчах, пропуская в трех играх подряд. В последних 5 матчах «Жирона» забила 7 голов и пропустила 6. Кристиан Стуани, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 10 матчах. Несмотря на текущие проблемы, «Жирона» имеет преимущество в личных встречах и недавно победила «Слован Братислава» в Лиге чемпионов со счетом 2:0, что может позитивно сказаться на их уверенности.

Последние матчи «Жироны»:

Личные встречи

В последних матчах «Жирона» имеет явное преимущество над «Лас-Пальмасом», победив их в трех последних очных встречах. Это показывает, что «Жирона» знает, как играть против своего соперника и успешно использовать его слабости.

Последние встречи:

Статистика

«Лас-Пальмас»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

«Жирона»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Жирона»

Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно предположить, что «Жирона» имеет все шансы на успех в этом поединке. Команда лучше действует в атаке и имеет преимущество в личных встречах с «Лас-Пальмасом». В то же время, «Лас-Пальмас» продолжает страдать из-за нестабильности в обороне, что может сыграть ключевую роль в исходе матча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жироны» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Исходя из текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Жироны» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Жироны» за коэффициент 8.00.