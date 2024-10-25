26 октября 2024 года на стадионе «Фолмер AMEX Стэдиум» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Англии между «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном». Обе команды будут стремиться укрепить свои позиции в турнирной таблице, и матч обещает быть интересным.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков после 8 туров. Команда показывает стабильные результаты, регулярно забивая в последних матчах. В последних 5 играх «Брайтон» забил 11 голов, но также пропустил 10, что указывает на некоторые проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды, Дэнни Уэлбек, забил 5 голов в 9 матчах. «Брайтон» уверенно выступает на домашней арене, и это может стать их ключевым преимуществом.

Последние матчи «Брайтона»:

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится на последнем месте в таблице с 1 очком после 8 туров. Команда испытывает трудности в защите, пропуская в 20 последних матчах подряд в Премьер-лиге. В последних 5 играх «Вулверхэмптон» забил 8 голов, но пропустил 15, что говорит о проблемах в оборонительных действиях. Лучший бомбардир команды, Йорген Ларсен, забил 3 гола в 9 матчах. Важно отметить, что несмотря на неудачи, команда регулярно забивает в последних встречах.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

Личные встречи

«Брайтон» и «Вулверхэмптон» встречались несколько раз за последние сезоны, и «Брайтон» чаще выходил победителем. В последней встрече в Кубке лиги «Брайтон» выиграл со счетом 3:2, что подтверждает их уверенность в матчах против «Вулверхэмптона». На домашней арене «Брайтон» также имеет преимущество, что может сыграть решающую роль в предстоящей игре.

Последние встречи:

«Брайтон» 3:2 «Вулверхэмптон» (18.09.2024)

«Вулверхэмптон» 1:0 «Брайтон» (28.02.2024)

«Брайтон» 0:0 «Вулверхэмптон» (22.01.2024)

Статистика

«Брайтон»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

«Вулверхэмптон»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 3.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 15 голов

Прогноз на матч «Брайтон» – «Вулверхэмптон»

Учитывая текущую форму команд и статистику их встреч, «Брайтон» выглядит фаворитом встречи. Команда уверенно выступает на домашней арене и имеет более стабильную атаку. «Вулверхэмптон» продолжает испытывать проблемы в защите, что делает их уязвимыми в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Брайтона» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Исходя из анализа, наиболее вероятным исходом матча является победа «Брайтона» с преимуществом в два мяча.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Брайтона» за коэффициент 7.00.