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    • Лепсая прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к Угальде

    Лепсая прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к Угальде

    Футбольный деятель, бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая отреагировал на интерес к форварду «Спартака» Манфреду Угальде в АПЛ.

    «Очень сильно сомневаюсь, что Угальде перейдет в английские клубы. Очевидно, что им интересуются в Англии, это факт. Манфред много забивает, очень ярко провел последнюю часть осеннего отрезка.

    Не представляю, как технически организовать переход из российского клуба в АПЛ. Прямой переход маловероятен. Можно задействовать какие-то механизмы, схемы, самовыкуп, но в прямой переход не особо верится», – сказал Лепсая.

    • Форвард был признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.
    • На его счету 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.12.2024 22:42
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    Комментарии (4)
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    "supermax"
    1734639400
    Чтото нет ощущения что сможет он там заиграть .... Довольно разный футбол
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    sochinskywow
    1734646359
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
    Ответить
    Борис34684
    1734661557
    Мало вероятно, что переход состоится, игрок и в России заиграл только на второй сезон. И только потому, как мне кажется, что в команду перешёл Барко.
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