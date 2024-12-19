Лепсая прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к Угальде

Футбольный деятель, бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая отреагировал на интерес к форварду «Спартака» Манфреду Угальде в АПЛ.

«Очень сильно сомневаюсь, что Угальде перейдет в английские клубы. Очевидно, что им интересуются в Англии, это факт. Манфред много забивает, очень ярко провел последнюю часть осеннего отрезка.

Не представляю, как технически организовать переход из российского клуба в АПЛ. Прямой переход маловероятен. Можно задействовать какие-то механизмы, схемы, самовыкуп, но в прямой переход не особо верится», – сказал Лепсая.