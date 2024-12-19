Лепсая прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к Угальде

Футбольный деятель, бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая отреагировал на интерес к форварду «Спартака» Манфреду Угальде в АПЛ.
«Очень сильно сомневаюсь, что Угальде перейдет в английские клубы. Очевидно, что им интересуются в Англии, это факт. Манфред много забивает, очень ярко провел последнюю часть осеннего отрезка.
Не представляю, как технически организовать переход из российского клуба в АПЛ. Прямой переход маловероятен. Можно задействовать какие-то механизмы, схемы, самовыкуп, но в прямой переход не особо верится», – сказал Лепсая.
- Форвард был признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.
- На его счету 15 голов в 18 матчах РПЛ.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.