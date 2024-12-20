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    • Три банки энергетика и оскорбления защитников: как Варди готовится к матчам

    Три банки энергетика и оскорбления защитников: как Варди готовится к матчам

    The Telegraph рассказал, как форвард «Лестера» Джейми Варди готовится к играм.

    Предматчевый ритуал англичанина не меняется уже много лет. Он выпивает три банки энергетического напитка Red Bull, одну – дома, вторую – как приедет на стадион, третью – незадолго до игры.

    Кроме того, он учит оскорбления на языке тех центральных защитников, против которых будет играть.

    • Варди – 38 лет.
    • Он выиграл вместе с «Лестером» АПЛ в сезоне-2015/16.
    • В этом сезоне на счету нападающего 6 голов в 15 матчах чемпионата.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии (2)
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    acor94
    1734685471
    Варди полюбому переписан, ему щас 32 примерно, а не 38. Он и начал в 26, а это значит в 20. Так что ещё годика 4 попылит.
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    marslond
    1734687331
    Варди топчик.
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