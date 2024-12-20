Три банки энергетика и оскорбления защитников: как Варди готовится к матчам

The Telegraph рассказал, как форвард «Лестера» Джейми Варди готовится к играм.
Предматчевый ритуал англичанина не меняется уже много лет. Он выпивает три банки энергетического напитка Red Bull, одну – дома, вторую – как приедет на стадион, третью – незадолго до игры.
Кроме того, он учит оскорбления на языке тех центральных защитников, против которых будет играть.
- Варди – 38 лет.
- Он выиграл вместе с «Лестером» АПЛ в сезоне-2015/16.
- В этом сезоне на счету нападающего 6 голов в 15 матчах чемпионата.