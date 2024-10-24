Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Знаменитый инсайдер Карпов признался, что страдает алкоголизмом

    Знаменитый инсайдер Карпов признался, что страдает алкоголизмом

    Российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что он алкоголик.

    – Вчера ты назвал себя алкоголиком. Ты алкоголик?

    – Конечно.

    – Как так вышло?

    – Если пьешь с подросткового возраста – с класса седьмого, наверное, – как-то привыкаешь.

    – В школе многие пьют алкоголь, но не становятся алкоголиками.

    – Все бухают по-разному. Я не запойный – есть люди, которые начинают пить и не могут остановиться неделями. От первой до второй жены прошло два года. Как выглядел мой формат жизни: напился, проснулся, день не пьешь, на следующий или через день снова бухаешь. Реже – два подряд. Мне не обязательно заливать в себя снова и снова каждый день без остановки.

    Но есть другой нюанс: не умею останавливаться. В какой-то момент сознание отключается, и я себя уже не контролирую, а потом ничего не помню. Кружочки не самое страшное.

    – Что страшнее?

    – Когда мычишь, к людям пристаешь. Животное поведение. И это много раз вредило. Доходило до увечий. В челюсти – две титановые пластины. Был на дне рождения друга и потерял контроль. Потом, говорят, ушел ночью на Тверскую. Следующее воспоминание: стою дома, все в крови – руки, тело. Жена в *** [шоке], ребенок спит. Ложусь на диван – заливаю его кровью. Жена хотела вызвать ментов, я сказал – не надо. Утром приехала скорая, положили в больницу.

    Врач сказал, что очень похоже на акцентированную двойку человека, который занимался [единоборствами]. Я упал, ударился затылком. Пропал паспорт, кошелек, телефон – видимо, бомжи обшарили.

    Двойной перелом челюсти, один из зубов треснул пополам вертикально. Часть вынули, часть осталась. Ввинтили туда шуруп, вытащили. Потом операция на челюсть – с двух сторон переломы скрепляли титаном. Но сделали плохо. До сих пор чувствительность подбородка и нижней губы на 30% утеряна – будто все онемевшее. Потом объяснили: когда оперировали, задели нерв.

    – Тебе было страшно за жизнь?

    – Как раз перед тем, как понял, что нужна женщина. Иначе сдохну. Полная пустота. Отсутствие цели, кроме профессиональной. И то она в целом сбылась – не знал, куда идти дальше.

    Когда просыпаешься с воронежским корешем на газоне напротив гостиницы «Украина» без телефона, а потом узнаешь, что приехал туда из аэропорта «Жуковский», потому что куда-то собирался лететь… Становится не по себе. Поездку в Питер сейчас весело вспоминать, но вообще это не очень круто. Чтобы себя не убивать, чтобы жизнь процветала, супруга за этим следит.

    – Супруга – да. А ты-то сам как борешься?

    – Человек слаб.

    – Ты понимаешь, что надо бросить? Идешь к этому?

    – Я не хочу бросать. Мне нравится выпивать – просто надо делать это ограниченно. Я же говорю, что алкоголик. Даже если зашьюсь или совсем перестану пить, не перестану быть алкоголиком. Так же как наркоман не перестает быть зависимым. Мне нравится выпивать в ограниченном режиме.

    – Я не вижу у тебя стремления закончить.

    – Послушай, мне нравится пить пиво. Я не шатаюсь по барам. Не смешиваю все это с крепким алкоголем. Я существенно ограничил свой великий алкопотенциал, чтобы быть нормальным человеком.

    – Не боишься, что алкоголь однажды лишит тебя работы?

    – В худшие моменты я боялся, что алкоголь лишит меня телеграм-канала, а это главный заработок. Такой момент приближался, когда я в очередной раз *** телефон. В телегу пытались зайти, но там двухфакторная аутентификация. Не получилось.

    Но получилось снять деньги с карточек – 30 тысяч рублей. Хакнули почту. Попытались оформить кредит – не вышло. Но было страшно.

    Четыре знаменитых инсайда Карпова:

    • трансфер Александра Кокорина в «Спартак» в 2020 году;
    • отставка Гильермо Абаскаля из «Спартака» в 2024 году;
    • трансфер Александра Соболева в «Зенит» в 2024 году;
    • российский паспорт для Дугласа Сантоса в 2024 году.

    Новости по теме
    Наумов посоветовал простить Пьянича за антироссийские высказывания
    Пьянич сообщил, сколько у него домов
    Гаврилов – о матче Россия – Бруней: «Я могу договориться со сборной Ваганьковского кладбища» 3
    Источник: Спортс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1729788654
    Знали , подозревали и верили... Держись. Мы с тобой. Мысленно..))
    Ответить
    DMитрий
    1729789724
    Напивается в сопли после получения "горячей" информации, чтобы на утро уже не помнить от кого, дабы случайно в угаре не слить информатора. Успевает только накануне записать.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 