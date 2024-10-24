Знаменитый инсайдер Карпов признался, что страдает алкоголизмом

Российский инсайдер Иван Карпов сообщил, что он алкоголик.

– Вчера ты назвал себя алкоголиком. Ты алкоголик?

– Конечно.

– Как так вышло?

– Если пьешь с подросткового возраста – с класса седьмого, наверное, – как-то привыкаешь.

– В школе многие пьют алкоголь, но не становятся алкоголиками.

– Все бухают по-разному. Я не запойный – есть люди, которые начинают пить и не могут остановиться неделями. От первой до второй жены прошло два года. Как выглядел мой формат жизни: напился, проснулся, день не пьешь, на следующий или через день снова бухаешь. Реже – два подряд. Мне не обязательно заливать в себя снова и снова каждый день без остановки.

Но есть другой нюанс: не умею останавливаться. В какой-то момент сознание отключается, и я себя уже не контролирую, а потом ничего не помню. Кружочки не самое страшное.

– Что страшнее?

– Когда мычишь, к людям пристаешь. Животное поведение. И это много раз вредило. Доходило до увечий. В челюсти – две титановые пластины. Был на дне рождения друга и потерял контроль. Потом, говорят, ушел ночью на Тверскую. Следующее воспоминание: стою дома, все в крови – руки, тело. Жена в *** [шоке], ребенок спит. Ложусь на диван – заливаю его кровью. Жена хотела вызвать ментов, я сказал – не надо. Утром приехала скорая, положили в больницу.

Врач сказал, что очень похоже на акцентированную двойку человека, который занимался [единоборствами]. Я упал, ударился затылком. Пропал паспорт, кошелек, телефон – видимо, бомжи обшарили.

Двойной перелом челюсти, один из зубов треснул пополам вертикально. Часть вынули, часть осталась. Ввинтили туда шуруп, вытащили. Потом операция на челюсть – с двух сторон переломы скрепляли титаном. Но сделали плохо. До сих пор чувствительность подбородка и нижней губы на 30% утеряна – будто все онемевшее. Потом объяснили: когда оперировали, задели нерв.

– Тебе было страшно за жизнь?

– Как раз перед тем, как понял, что нужна женщина. Иначе сдохну. Полная пустота. Отсутствие цели, кроме профессиональной. И то она в целом сбылась – не знал, куда идти дальше.

Когда просыпаешься с воронежским корешем на газоне напротив гостиницы «Украина» без телефона, а потом узнаешь, что приехал туда из аэропорта «Жуковский», потому что куда-то собирался лететь… Становится не по себе. Поездку в Питер сейчас весело вспоминать, но вообще это не очень круто. Чтобы себя не убивать, чтобы жизнь процветала, супруга за этим следит.

– Супруга – да. А ты-то сам как борешься?

– Человек слаб.

– Ты понимаешь, что надо бросить? Идешь к этому?

– Я не хочу бросать. Мне нравится выпивать – просто надо делать это ограниченно. Я же говорю, что алкоголик. Даже если зашьюсь или совсем перестану пить, не перестану быть алкоголиком. Так же как наркоман не перестает быть зависимым. Мне нравится выпивать в ограниченном режиме.

– Я не вижу у тебя стремления закончить.

– Послушай, мне нравится пить пиво. Я не шатаюсь по барам. Не смешиваю все это с крепким алкоголем. Я существенно ограничил свой великий алкопотенциал, чтобы быть нормальным человеком.

– Не боишься, что алкоголь однажды лишит тебя работы?

– В худшие моменты я боялся, что алкоголь лишит меня телеграм-канала, а это главный заработок. Такой момент приближался, когда я в очередной раз *** телефон. В телегу пытались зайти, но там двухфакторная аутентификация. Не получилось.

Но получилось снять деньги с карточек – 30 тысяч рублей. Хакнули почту. Попытались оформить кредит – не вышло. Но было страшно.

Четыре знаменитых инсайда Карпова: