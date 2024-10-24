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    • Прогноз на точный счет матча «Ренн» – «Гавр», Лига 1, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ренн» – «Гавр», Лига 1, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «Роазон Парк» пройдет матч 9-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Гавром». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои результаты.

    «Ренн»

    «Ренн» занимает 13-е место с 8 очками после 8 туров. Команда находится в не лучшей форме, не выигрывая на протяжении последних четырех матчей. Несмотря на неудачи, «Ренн» демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 14 последних играх подряд. Арно Калимуэндо, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 12 матчах, что говорит о его важности для атаки клуба. Однако слабое место команды – оборона, так как «Ренн» пропустил в последних четырех матчах.

    Последние матчи «Ренна»:

    «Гавр»

    «Гавр» занимает 16-е место с 6 очками после 8 туров. Команда показывает нестабильные результаты и проигрывает в пяти последних матчах Лиги 1. Однако в последних трех играх команда стабильно забивает. Основные проблемы «Гавра» связаны с обороной – в шести последних матчах команда неизменно пропускает, а в последних пяти встречах пропустила 14 голов. Лучший бомбардир команды, Далер Кузяев, отметился двумя голами в десяти играх.

    Последние матчи «Гавра»:

    Личные встречи

    В последних одиннадцати матчах на домашнем поле «Ренн» не проигрывает «Гавру» в десяти из них. Однако «Гавр» также показывает достойные результаты, не проигрывая в шести из восьми последних встреч против этого соперника. Важно отметить, что обе команды стабильно забивают в этих встречах, что может повлиять на результат предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • «Гавр» 0:1 «Ренн» (11.02.2024)
    • «Ренн» 2:2 «Гавр» (27.08.2023)
    • «Ренн» 2:2 «Гавр» (10.07.2021, товарищеский матч)

    Статистика

    «Ренн»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Гавр»

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов
    • 0 побед, 0 ничьи и 5 поражений в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ренн» – «Гавр»

    Исходя из текущей формы и статистики команд, «Ренн» выглядит фаворитом матча, особенно учитывая их серию без поражений на домашнем стадионе в играх против «Гавра». Несмотря на проблемы в обороне, «Ренн» способен забивать и, скорее всего, воспользуется слабостью защитной линии соперника. Ожидается, что матч пройдет с преимуществом хозяев поля, и «Гавр» будет вынужден сосредоточиться на защите.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ренна» – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • «Ренн» забьет первым – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа «Ренна» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом является победа «Ренна» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Ренна» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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