25 октября 2024 года на стадионе «Роазон Парк» пройдет матч 9-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Гавром». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои результаты.

«Ренн»

«Ренн» занимает 13-е место с 8 очками после 8 туров. Команда находится в не лучшей форме, не выигрывая на протяжении последних четырех матчей. Несмотря на неудачи, «Ренн» демонстрирует стабильность в атаке, забивая в 14 последних играх подряд. Арно Калимуэндо, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 12 матчах, что говорит о его важности для атаки клуба. Однако слабое место команды – оборона, так как «Ренн» пропустил в последних четырех матчах.

Последние матчи «Ренна»:

«Гавр»

«Гавр» занимает 16-е место с 6 очками после 8 туров. Команда показывает нестабильные результаты и проигрывает в пяти последних матчах Лиги 1. Однако в последних трех играх команда стабильно забивает. Основные проблемы «Гавра» связаны с обороной – в шести последних матчах команда неизменно пропускает, а в последних пяти встречах пропустила 14 голов. Лучший бомбардир команды, Далер Кузяев, отметился двумя голами в десяти играх.

Последние матчи «Гавра»:

Личные встречи

В последних одиннадцати матчах на домашнем поле «Ренн» не проигрывает «Гавру» в десяти из них. Однако «Гавр» также показывает достойные результаты, не проигрывая в шести из восьми последних встреч против этого соперника. Важно отметить, что обе команды стабильно забивают в этих встречах, что может повлиять на результат предстоящего матча.

Последние встречи:

«Гавр» 0:1 «Ренн» (11.02.2024)

«Ренн» 2:2 «Гавр» (27.08.2023)

«Ренн» 2:2 «Гавр» (10.07.2021, товарищеский матч)

Статистика

«Ренн»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Гавр»

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

0 побед, 0 ничьи и 5 поражений в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ренн» – «Гавр»

Исходя из текущей формы и статистики команд, «Ренн» выглядит фаворитом матча, особенно учитывая их серию без поражений на домашнем стадионе в играх против «Гавра». Несмотря на проблемы в обороне, «Ренн» способен забивать и, скорее всего, воспользуется слабостью защитной линии соперника. Ожидается, что матч пройдет с преимуществом хозяев поля, и «Гавр» будет вынужден сосредоточиться на защите.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ренна» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

«Ренн» забьет первым – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа «Ренна» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и формы команд, наиболее вероятным исходом является победа «Ренна» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Ренна» за коэффициент 6.50.