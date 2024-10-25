Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ренн» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«Ренн» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

25 октября 2024, 20:35
Ренн
25.10.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Гавр
54' К. Андрес Гомес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
7
Жота
ЛВ
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Абдулайе Туре
(К) ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
4-2-3-1
30
Манданда
3
Трюффер
3
Ву
30
Файе
36
Сейду
11
Гренбек
18
Камара
7
Жота
10
Бляс
11
Гомес
15
Калимуэндо
3-3-2-1-1
16
Десма
4
Льорис
4
Юте-Кинкуэ
12
Пембеле
21
Салмье
7
Туре
21
Опери
28
Таргаллин
8
Кехта
24
Айю
9
Хаусни
30
Файе
5
Эстигард
5
Эстигард
30
Файе
11
Гомес
22
Ассиньон
22
Ассиньон
11
Гомес
36
Сейду
33
Хатебур
33
Хатебур
36
Сейду
11
Гренбек
7
Сантамария
7
Сантамария
11
Гренбек
7
Жота
9
Гуири
9
Гуири
7
Жота
9
Хаусни
77
Него
77
Него
9
Хаусни
28
Таргаллин
22
Сумаре
22
Сумаре
28
Таргаллин
12
Пембеле
11
Сабби
11
Сабби
12
Пембеле
Остались в запасе
Ренн
Гавр
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ренн - Гавр
2
1
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
0
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
537
358
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Гавра», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Гавр»

«Ренн» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Ренн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
13
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+