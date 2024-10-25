25.10.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-2-3-1
30
Манданда
3
Трюффер
3
Ву
30
Файе
36
Сейду
11
Гренбек
18
Камара
7
Жота
10
Бляс
11
Гомес
15
Калимуэндо
3-3-2-1-1
16
Десма
4
Льорис
4
Юте-Кинкуэ
12
Пембеле
21
Салмье
7
Туре
21
Опери
28
Таргаллин
8
Кехта
24
Айю
9
Хаусни
30
Файе
5
Эстигард
5
Эстигард
30
Файе
11
Гомес
22
Ассиньон
22
Ассиньон
11
Гомес
36
Сейду
33
Хатебур
33
Хатебур
36
Сейду
11
Гренбек
7
Сантамария
7
Сантамария
11
Гренбек
7
Жота
9
Гуири
9
Гуири
7
Жота
9
Хаусни
77
Него
77
Него
9
Хаусни
28
Таргаллин
22
Сумаре
22
Сумаре
28
Таргаллин
12
Пембеле
11
Сабби
11
Сабби
12
Пембеле
Остались в запасе
Ренн
Гавр
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
8
Mathéo Bodmer
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ренн - Гавр
2
1
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
0
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
537
358
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Гавра», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»