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    • Прогноз на точный счет матча «Целе» – «Истанбул», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Целе» – «Истанбул», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на «Арене Петрол» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Целе» и «Истанбулом». Обе команды стремятся восстановить свои позиции в турнире после неудачных стартов и надеются на положительный результат в этом противостоянии.

    «Целе»

    «Целе» показывает хорошую результативность в последних играх, забивая в среднем 2.40 гола за матч. Однако проблемы в обороне остаются актуальными – команда пропускает в среднем 2.00 гола за игру, и в трех последних матчах Лиги Конференций они неизменно пропускали. Дома «Целе» чувствует себя увереннее, одерживая победы в четырех последних матчах на своем поле.

    Последние матчи «Целе»:

    • «Целе» 4:3 «Мура»
    • «Марибор» 1:2 «Целе»
    • «Витория Гимараэш» 3:1 «Целе»
    • «Браво» 3:2 «Целе»
    • «Dravinja» 0:3 «Целе»

    «Истанбул»

    «Истанбул» находится в более сложной ситуации. В последних пяти матчах команда забила всего 4 гола, что демонстрирует недостаточную активность в атаке. При этом они пропускают в среднем 1.40 гола за игру. В прошлом туре Лиги Конференций «Истанбул» потерпел поражение от «Рапида Вена» (1:2), что говорит о нестабильности их оборонительных линий. Тем не менее, в матчах на выезде команда часто показывает хорошие результаты, не проигрывая в 11 из 13 последних встреч на чужом поле.

    Последние матчи «Истанбул»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались между собой, что создает дополнительную интригу. Обе команды будут стараться показать максимум, чтобы добыть первые очки в группе.

    Статистика

    «Целе»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Истанбул»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Целе» – «Истанбул»

    С учетом текущих форм и статистики команд, «Целе» выглядит предпочтительнее благодаря своей результативности и хорошей форме на домашнем стадионе. Оборонительные проблемы обеих команд могут привести к обмену голами. Вероятнее всего, хозяева смогут воспользоваться преимуществом домашнего поля и нестабильностью обороны «Истанбула», чтобы добиться положительного результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Целе» – коэффициент 2.25

    Рекомендация: Победа «Целе» за коэффициент 2.25.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом является победа «Целе» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Целе» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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