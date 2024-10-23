24 октября 2024 года на «Арене Петрол» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Целе» и «Истанбулом». Обе команды стремятся восстановить свои позиции в турнире после неудачных стартов и надеются на положительный результат в этом противостоянии.

«Целе»

«Целе» показывает хорошую результативность в последних играх, забивая в среднем 2.40 гола за матч. Однако проблемы в обороне остаются актуальными – команда пропускает в среднем 2.00 гола за игру, и в трех последних матчах Лиги Конференций они неизменно пропускали. Дома «Целе» чувствует себя увереннее, одерживая победы в четырех последних матчах на своем поле.

Последние матчи «Целе»:

«Истанбул»

«Истанбул» находится в более сложной ситуации. В последних пяти матчах команда забила всего 4 гола, что демонстрирует недостаточную активность в атаке. При этом они пропускают в среднем 1.40 гола за игру. В прошлом туре Лиги Конференций «Истанбул» потерпел поражение от «Рапида Вена» (1:2), что говорит о нестабильности их оборонительных линий. Тем не менее, в матчах на выезде команда часто показывает хорошие результаты, не проигрывая в 11 из 13 последних встреч на чужом поле.

Последние матчи «Истанбул»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались между собой, что создает дополнительную интригу. Обе команды будут стараться показать максимум, чтобы добыть первые очки в группе.

Статистика

«Целе»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

«Истанбул»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Целе» – «Истанбул»

С учетом текущих форм и статистики команд, «Целе» выглядит предпочтительнее благодаря своей результативности и хорошей форме на домашнем стадионе. Оборонительные проблемы обеих команд могут привести к обмену голами. Вероятнее всего, хозяева смогут воспользоваться преимуществом домашнего поля и нестабильностью обороны «Истанбула», чтобы добиться положительного результата.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Целе» – коэффициент 2.25

Рекомендация: Победа «Целе» за коэффициент 2.25.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом является победа «Целе» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Целе» за 8.00.