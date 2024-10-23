24 октября 2024 года на «Геламко-Арене» пройдет матч второго тура Лиги Конференций между «Гентом» и «Мольде». Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе и готовы бороться за важные очки на групповом этапе.
«Гент»
«Гент» проиграл в предыдущем матче турнира «Челси» (2:4), однако команда продолжает демонстрировать стабильную игру в атаке. В последних семи матчах Лиги Конференций «Гент» стабильно забивает, и этот матч не станет исключением. В последних пяти встречах команда забила 7 голов и пропустила столько же, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. На домашней арене «Гент» традиционно силен, не проигрывая в шести из восьми последних матчей.
Последние матчи «Гента»:
- «Юнион» 0:0 «Гент»
- «Сент-Труйден» 1:1 «Гент»
- «Челси» 4:2 «Гент»
- «Гент» 3:0 «Левен»
- «Серкль Брюгге» 2:1 «Гент»
«Мольде»
«Мольде» начал турнир с уверенной победы над «Ларном» (3:0). Команда демонстрирует отличную форму, забив 11 голов в последних пяти играх. Однако оборона оставляет желать лучшего – в этих же матчах было пропущено 6 голов. Тем не менее, «Мольде» стабильно играет в атаке, забивая в девяти из последних одиннадцати матчей, что подтверждает их атакующий потенциал.
Последние матчи «Мольде»:
- «Мольде» 0:1 «Сандефьорд»
- «Лиллестрем» 1:2 «Мольде»
- «Мольде» 3:0 «Ларн»
- «Мольде» 5:3 «Тромсе»
- «КФУМ» 1:1 «Мольде»
Личные встречи
В предыдущих встречах в Лиге Конференций «Гент» дважды встречался с «Мольде». В первом матче «Гент» разгромил соперника со счетом 4:0, а во втором команды разошлись ничьей 0:0. Эти результаты могут оказывать психологическое давление на «Мольде», так как они пока не смогли победить «Гент».
Последние встречи:
- «Гент» 4:0 «Мольде»
- «Мольде» 0:0 «Гент»
Статистика
«Гент»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
«Мольде»
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Гент» – «Мольде»
Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать равную игру с обоюдоострыми моментами. «Гент» имеет преимущество в домашних матчах, но «Мольде» показывает уверенную игру в атаке. Обе команды имеют слабые места в защите, поэтому можно ожидать обмен голами и высокий результативный матч.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.40
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
С учетом всех факторов и текущих игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом представляется ничья с обменом голами.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.