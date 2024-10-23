24 октября 2024 года на «Геламко-Арене» пройдет матч второго тура Лиги Конференций между «Гентом» и «Мольде». Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе и готовы бороться за важные очки на групповом этапе.

«Гент»

«Гент» проиграл в предыдущем матче турнира «Челси» (2:4), однако команда продолжает демонстрировать стабильную игру в атаке. В последних семи матчах Лиги Конференций «Гент» стабильно забивает, и этот матч не станет исключением. В последних пяти встречах команда забила 7 голов и пропустила столько же, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. На домашней арене «Гент» традиционно силен, не проигрывая в шести из восьми последних матчей.

Последние матчи «Гента»:

«Мольде»

«Мольде» начал турнир с уверенной победы над «Ларном» (3:0). Команда демонстрирует отличную форму, забив 11 голов в последних пяти играх. Однако оборона оставляет желать лучшего – в этих же матчах было пропущено 6 голов. Тем не менее, «Мольде» стабильно играет в атаке, забивая в девяти из последних одиннадцати матчей, что подтверждает их атакующий потенциал.

Последние матчи «Мольде»:

Личные встречи

В предыдущих встречах в Лиге Конференций «Гент» дважды встречался с «Мольде». В первом матче «Гент» разгромил соперника со счетом 4:0, а во втором команды разошлись ничьей 0:0. Эти результаты могут оказывать психологическое давление на «Мольде», так как они пока не смогли победить «Гент».

Последние встречи:

«Гент» 4:0 «Мольде»

«Мольде» 0:0 «Гент»

Статистика

«Гент»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Мольде»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Гент» – «Мольде»

Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать равную игру с обоюдоострыми моментами. «Гент» имеет преимущество в домашних матчах, но «Мольде» показывает уверенную игру в атаке. Обе команды имеют слабые места в защите, поэтому можно ожидать обмен голами и высокий результативный матч.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.40

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

С учетом всех факторов и текущих игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом представляется ничья с обменом голами.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.