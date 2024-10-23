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    • Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Мольде», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Мольде», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на «Геламко-Арене» пройдет матч второго тура Лиги Конференций между «Гентом» и «Мольде». Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе и готовы бороться за важные очки на групповом этапе.

    «Гент»

    «Гент» проиграл в предыдущем матче турнира «Челси» (2:4), однако команда продолжает демонстрировать стабильную игру в атаке. В последних семи матчах Лиги Конференций «Гент» стабильно забивает, и этот матч не станет исключением. В последних пяти встречах команда забила 7 голов и пропустила столько же, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. На домашней арене «Гент» традиционно силен, не проигрывая в шести из восьми последних матчей.

    Последние матчи «Гента»:

    «Мольде»

    «Мольде» начал турнир с уверенной победы над «Ларном» (3:0). Команда демонстрирует отличную форму, забив 11 голов в последних пяти играх. Однако оборона оставляет желать лучшего – в этих же матчах было пропущено 6 голов. Тем не менее, «Мольде» стабильно играет в атаке, забивая в девяти из последних одиннадцати матчей, что подтверждает их атакующий потенциал.

    Последние матчи «Мольде»:

    Личные встречи

    В предыдущих встречах в Лиге Конференций «Гент» дважды встречался с «Мольде». В первом матче «Гент» разгромил соперника со счетом 4:0, а во втором команды разошлись ничьей 0:0. Эти результаты могут оказывать психологическое давление на «Мольде», так как они пока не смогли победить «Гент».

    Последние встречи:

    • «Гент» 4:0 «Мольде»
    • «Мольде» 0:0 «Гент»

    Статистика

    «Гент»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Мольде»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Гент» – «Мольде»

    Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать равную игру с обоюдоострыми моментами. «Гент» имеет преимущество в домашних матчах, но «Мольде» показывает уверенную игру в атаке. Обе команды имеют слабые места в защите, поэтому можно ожидать обмен голами и высокий результативный матч.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом всех факторов и текущих игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом представляется ничья с обменом голами.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

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