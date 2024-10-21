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    • Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Штутгарт», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ювентус» – «Штутгарт», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    22 октября 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Штутгартом». «Ювентус» показывает стабильные результаты, тогда как «Штутгарт» сталкивается с проблемами в обороне, что делает эту игру крайне важной для обеих команд.

    «Ювентус»

    «Ювентус» уверенно выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов, одержав победу над «РБ Лейпцигом» (3:2) в прошлом матче. В последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила всего 3, демонстрируя качественную оборону и результативную атаку. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за матч, а среднее количество пропущенных голов – 0.60, что подчеркивает их уверенность на поле. «Ювентус» также не проигрывает в последних 10 матчах, что говорит о его стабильной форме.

    Последние 5 матчей «Ювентуса»:

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» в прошлом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Спартой Прагой» (1:1). Команда испытывает трудности в обороне, пропуская в 10 последних матчах, и в среднем за последние пять игр она пропускает 1.80 гола за матч. В атаке «Штутгарт» менее эффективен – в последних пяти играх они забили 5 голов, что в среднем составляет 1.00 гола за матч. Тем не менее, команда забивает в 15 из 17 последних матчей, что подчеркивает их атакующий потенциал.

    Последние 5 матчей «Штутгарта»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги предстоящей игре. Обе команды будут стремиться адаптироваться к тактике и стилю соперника, что может сыграть ключевую роль в исходе матча.

    Статистика

    «Ювентус»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Штутгарт»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Учитывая форму команд и их статистику, вероятным исходом будет победа «Ювентуса» с минимальным преимуществом, учитывая их стабильность в обороне и способности реализовывать моменты.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 7.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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