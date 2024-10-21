22 октября 2024 года на стадионе «Альянц Стэдиум» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Штутгартом». «Ювентус» показывает стабильные результаты, тогда как «Штутгарт» сталкивается с проблемами в обороне, что делает эту игру крайне важной для обеих команд.
«Ювентус»
«Ювентус» уверенно выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов, одержав победу над «РБ Лейпцигом» (3:2) в прошлом матче. В последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила всего 3, демонстрируя качественную оборону и результативную атаку. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за матч, а среднее количество пропущенных голов – 0.60, что подчеркивает их уверенность на поле. «Ювентус» также не проигрывает в последних 10 матчах, что говорит о его стабильной форме.
Последние 5 матчей «Ювентуса»:
- «Ювентус» 1:0 «Лацио» (Серия А)
- «Ювентус» 1:1 «Кальяри» (Серия А)
- «РБ Лейпциг» 2:3 «Ювентус» (Лига чемпионов)
- «Дженоа» 0:3 «Ювентус» (Серия А)
- «Ювентус» 0:0 «Наполи» (Серия А)
«Штутгарт»
«Штутгарт» в прошлом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Спартой Прагой» (1:1). Команда испытывает трудности в обороне, пропуская в 10 последних матчах, и в среднем за последние пять игр она пропускает 1.80 гола за матч. В атаке «Штутгарт» менее эффективен – в последних пяти играх они забили 5 голов, что в среднем составляет 1.00 гола за матч. Тем не менее, команда забивает в 15 из 17 последних матчей, что подчеркивает их атакующий потенциал.
Последние 5 матчей «Штутгарта»:
- «Бавария» 4:0 «Штутгарт» (Бундеслига)
- «Штутгарт» 1:1 «Ульм» (Товарищеские матчи)
- «Штутгарт» 1:1 «Хоффенхайм» (Бундеслига)
- «Штутгарт» 1:1 «Спарта Прага» (Лига чемпионов)
- «Вольфсбург» 2:2 «Штутгарт» (Бундеслига)
Личные встречи
Команды ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги предстоящей игре. Обе команды будут стремиться адаптироваться к тактике и стилю соперника, что может сыграть ключевую роль в исходе матча.
Статистика
«Ювентус»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
«Штутгарт»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
Рекомендации для ставок
- Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Учитывая форму команд и их статистику, вероятным исходом будет победа «Ювентуса» с минимальным преимуществом, учитывая их стабильность в обороне и способности реализовывать моменты.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 7.00.