22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-1-1-2-2
1
Перин
37
Савона
15
Калюлю
32
Кабаль
13
Данило
12
Луис
22
МакКенни
44
Фаджоли
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
Тюрам
73
Рухи
73
Рухи
Тюрам
37
Савона
20
Камбьясо
20
Камбьясо
37
Савона
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
5
Локателли
5
Локателли
22
МакКенни
28
Влахович
17
Аджич
17
Аджич
28
Влахович
7
Консейсау
22
Веа
22
Веа
7
Консейсау
7
Миттельштадт
91
Чейз
91
Чейз
7
Миттельштадт
26
Ундав
32
Ридер
32
Ридер
26
Ундав
9
Демирович
19
Туре
19
Туре
9
Демирович
Остались в запасе
Ювентус
Штутгарт
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Ювентус - Штутгарт
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
418
427
Сейвы
9
1
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Штутгарта», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»