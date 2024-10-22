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  • «Ювентус» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Ювентус» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 20:50
Ювентус
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
90+2' Э. Билал Туре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
13
Данило
(К) ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Перин
37
Савона
15
Калюлю
32
Кабаль
13
Данило
12
Луис
22
МакКенни
44
Фаджоли
7
Консейсау
28
Влахович
10
Йылдыз
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
26
Ундав
Тюрам
73
Рухи
73
Рухи
Тюрам
37
Савона
20
Камбьясо
20
Камбьясо
37
Савона
19
Тюрам
19
Тюрам
22
МакКенни
5
Локателли
5
Локателли
22
МакКенни
28
Влахович
17
Аджич
17
Аджич
28
Влахович
7
Консейсау
22
Веа
22
Веа
7
Консейсау
7
Миттельштадт
91
Чейз
91
Чейз
7
Миттельштадт
26
Ундав
32
Ридер
32
Ридер
26
Ундав
9
Демирович
19
Туре
19
Туре
9
Демирович
Остались в запасе
Ювентус
Штутгарт
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
30
Джованни Даффара
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Ювентус - Штутгарт
1
1
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
13
Офсайды
2
1
Количество передач
418
427
Сейвы
9
1
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Штутгарта», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Штутгарт»

«Ювентус» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Штутгарт Ювентус
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