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    • Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Витебск», Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Нафтан» – «Витебск», Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Атлант» состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси между «Нафтаном» и «Витебском». «Нафтан» борется за сохранение места в лиге, занимая 12-е место в таблице, а «Витебск» на 5-й позиции и претендует на высокие места.

    «Нафтан»

    «Нафтан» демонстрирует неустойчивую форму, несмотря на последние положительные результаты в атаке. Команда забивает в 3 последних матчах, однако испытывает трудности на своем поле, не выигрывая уже 7 матчей подряд. В последних 5 играх «Нафтан» забил 6 голов и пропустил 5, что свидетельствует о нестабильности в обороне. Лучший бомбардир команды Роман Папарига активно участвует в атакующих действиях, забив 9 мячей за сезон, но этого пока недостаточно для уверенных побед.

    Последние матчи «Нафтана»:

    • Нафтан 1:2 Динамо Минск
    • Днепр Могилев 0:3 Нафтан
    • Нафтан 1:1 Торпедо-БелАЗ
    • Нафтан 0:0 Неман
    • Гомель 2:1 Нафтан

    «Витебск»

    «Витебск» находится в хорошей форме и побеждает в трех последних матчах. Команда активно наращивает темп, стабильно забивая в последних играх. В последних 5 матчах «Витебск» забил 6 голов и пропустил лишь 3, демонстрируя организованную игру в защите. Карэн Варданян, лучший бомбардир команды с 8 голами в сезоне, остается ключевой фигурой в атакующих действиях.

    Последние матчи «Витебска»:

    • Витебск 2:1 Минск
    • Сморгонь 0:3 Витебск
    • Витебск 1:0 Динамо Минск
    • БАТЭ 1:0 Витебск
    • Витебск 0:1 Неман

    Личные встречи

    «Нафтан» исторически показывает хорошие результаты против «Витебска» на своем поле, не проигрывая в 9 из 11 последних матчей дома. Однако «Витебск» в текущем сезоне показывает стабильную форму и выиграл 3 последних матча, что может дать гостям преимущество в этом противостоянии.

    Последние встречи:

    • Витебск 2:0 Нафтан
    • Витебск 4:0 Нафтан (товарищеский матч)
    • Витебск 1:2 Нафтан (товарищеский матч)

    Статистика

    «Нафтан»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Витебск»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 голов

    Прогноз на матч «Нафтан» – «Витебск»

    Учитывая текущие формы команд, «Витебск» выглядит фаворитом на фоне стабильных результатов и сильной игры в последних матчах. «Нафтан» же продолжает испытывать трудности на своем поле и, вероятно, столкнется с проблемами в обороне. Ожидается, что «Витебск» сможет воспользоваться своими возможностями и добиться победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Витебска» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Витебска» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом является победа «Витебска» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Витебска» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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