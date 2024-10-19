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  • «Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 13:50
Нафтан
19.10.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Витебск
16' М. Колядко (АГ) 27' К. Варданян 34' Д. Гирс 90+3' Р. Лисовский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
23
Кингу
79
Бадоев
3
Кучинский
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
10
Папарига
99
3-3-1-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Маглуар
4
Скитов
30
Башилов
2
Гулецкий
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
11
Пранович
88
Драбатович
88
Драбатович
11
Пранович
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
17
Сучков
99
99
17
Сучков
9
Теверов
17
Новых
17
Новых
9
Теверов
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
Нафтан
Витебск
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Нафтан - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Витебска», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Витебск»

«Нафтан» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Нафтан
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