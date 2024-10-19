19.10.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
23
Кингу
79
Бадоев
3
Кучинский
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
10
Папарига
99
3-3-1-1-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Маглуар
4
Скитов
30
Башилов
2
Гулецкий
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
11
Пранович
88
Драбатович
88
Драбатович
11
Пранович
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
17
Сучков
99
99
17
Сучков
9
Теверов
17
Новых
17
Новых
9
Теверов
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
Нафтан
Витебск
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Нафтан - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Витебска», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»