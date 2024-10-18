19 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси между «Сморгонью» и «Шахтером» Солигорск. Обе команды находятся в сложной ситуации, борясь за сохранение места в чемпионате. «Сморгонь» занимает 13-е место, а «Шахтер» Солигорск – 16-е.
«Сморгонь»
«Сморгонь» демонстрирует нестабильную игру в последних турах, проиграв 5 матчей подряд. Команда не может найти баланс между атакой и обороной, что отражается в статистике: в последних 5 играх команда пропустила 14 голов и забила лишь 4. В обороне особенно заметны проблемы – «Сморгонь» регулярно пропускает более двух голов за игру. Лучший бомбардир команды Кирилл Леонович остается основным источником угрозы в атаке, однако этого недостаточно для достижения положительных результатов.
Последние матчи «Сморгони»:
- Ислочь 3:2 Сморгонь
- Сморгонь 0:3 Витебск
- Днепр Могилев 2:1 Сморгонь
- Сморгонь 0:4 Торпедо-БелАЗ
- Гомель 2:1 Сморгонь
«Шахтер» Солигорск
«Шахтер» Солигорск переживает тяжелый сезон, находясь на последнем месте в таблице с одним набранным очком. Команда не выигрывает уже 5 матчей подряд и испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. В последних 5 играх команда забила всего 1 гол и пропустила 8, что подчеркивает ее неэффективность. Лучший бомбардир Денис Ковалевич, забивший 5 голов в сезоне, не получает достаточной поддержки со стороны партнеров, и это сказывается на результатах.
Последние матчи «Шахтера» Солигорск:
- Шахтер Солигорск 0:3 Динамо Минск
- БАТЭ 1:1 Шахтер Солигорск
- Шахтер Солигорск 0:1 Неман
- Слуцк 0:0 Шахтер Солигорск
- Шахтер Солигорск 0:3 Арсенал Дзержинск
Личные встречи
В последних 8 матчах между «Сморгонью» и «Шахтером» Солигорск, «Шахтер» Солигорск не проигрывает, что дает гостям психологическое преимущество перед этим матчем. Однако текущая форма «Шахтера» не позволяет гарантировать легкую победу.
Последние встречи:
- Шахтер Солигорск 2:2 Сморгонь
- Шахтер Солигорск 2:0 Сморгонь
- Сморгонь 1:3 Шахтер Солигорск
Статистика
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов
«Шахтер» Солигорск
- Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 1 гол
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Прогноз на матч «Сморгонь» – «Шахтер» Солигорск
Обе команды показывают слабые результаты в последних матчах и борются за выход из кризиса. Учитывая низкую результативность обеих сторон и проблемы в обороне, можно ожидать осторожную игру. Вероятно, матч закончится минимальным количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.50
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и форм обеих команд, наиболее вероятным исходом является ничья с минимальным счетом.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.