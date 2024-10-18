19 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси между «Сморгонью» и «Шахтером» Солигорск. Обе команды находятся в сложной ситуации, борясь за сохранение места в чемпионате. «Сморгонь» занимает 13-е место, а «Шахтер» Солигорск – 16-е.

«Сморгонь»

«Сморгонь» демонстрирует нестабильную игру в последних турах, проиграв 5 матчей подряд. Команда не может найти баланс между атакой и обороной, что отражается в статистике: в последних 5 играх команда пропустила 14 голов и забила лишь 4. В обороне особенно заметны проблемы – «Сморгонь» регулярно пропускает более двух голов за игру. Лучший бомбардир команды Кирилл Леонович остается основным источником угрозы в атаке, однако этого недостаточно для достижения положительных результатов.

Последние матчи «Сморгони»:

Ислочь 3:2 Сморгонь

Сморгонь 0:3 Витебск

Днепр Могилев 2:1 Сморгонь

Сморгонь 0:4 Торпедо-БелАЗ

Гомель 2:1 Сморгонь

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск переживает тяжелый сезон, находясь на последнем месте в таблице с одним набранным очком. Команда не выигрывает уже 5 матчей подряд и испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. В последних 5 играх команда забила всего 1 гол и пропустила 8, что подчеркивает ее неэффективность. Лучший бомбардир Денис Ковалевич, забивший 5 голов в сезоне, не получает достаточной поддержки со стороны партнеров, и это сказывается на результатах.

Последние матчи «Шахтера» Солигорск:

Шахтер Солигорск 0:3 Динамо Минск

БАТЭ 1:1 Шахтер Солигорск

Шахтер Солигорск 0:1 Неман

Слуцк 0:0 Шахтер Солигорск

Шахтер Солигорск 0:3 Арсенал Дзержинск

Личные встречи

В последних 8 матчах между «Сморгонью» и «Шахтером» Солигорск, «Шахтер» Солигорск не проигрывает, что дает гостям психологическое преимущество перед этим матчем. Однако текущая форма «Шахтера» не позволяет гарантировать легкую победу.

Последние встречи:

Шахтер Солигорск 2:2 Сморгонь

Шахтер Солигорск 2:0 Сморгонь

Сморгонь 1:3 Шахтер Солигорск

Статистика

«Сморгонь»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

«Шахтер» Солигорск

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Прогноз на матч «Сморгонь» – «Шахтер» Солигорск

Обе команды показывают слабые результаты в последних матчах и борются за выход из кризиса. Учитывая низкую результативность обеих сторон и проблемы в обороне, можно ожидать осторожную игру. Вероятно, матч закончится минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.50

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и форм обеих команд, наиболее вероятным исходом является ничья с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.