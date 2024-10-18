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    • Прогноз на точный счет матча «Сморгонь» – «Шахтер» Солигорск, Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сморгонь» – «Шахтер» Солигорск, Высшая лига Беларуси, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Юность» пройдет матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси между «Сморгонью» и «Шахтером» Солигорск. Обе команды находятся в сложной ситуации, борясь за сохранение места в чемпионате. «Сморгонь» занимает 13-е место, а «Шахтер» Солигорск – 16-е.

    «Сморгонь»

    «Сморгонь» демонстрирует нестабильную игру в последних турах, проиграв 5 матчей подряд. Команда не может найти баланс между атакой и обороной, что отражается в статистике: в последних 5 играх команда пропустила 14 голов и забила лишь 4. В обороне особенно заметны проблемы – «Сморгонь» регулярно пропускает более двух голов за игру. Лучший бомбардир команды Кирилл Леонович остается основным источником угрозы в атаке, однако этого недостаточно для достижения положительных результатов.

    Последние матчи «Сморгони»:

    • Ислочь 3:2 Сморгонь
    • Сморгонь 0:3 Витебск
    • Днепр Могилев 2:1 Сморгонь
    • Сморгонь 0:4 Торпедо-БелАЗ
    • Гомель 2:1 Сморгонь

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск переживает тяжелый сезон, находясь на последнем месте в таблице с одним набранным очком. Команда не выигрывает уже 5 матчей подряд и испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. В последних 5 играх команда забила всего 1 гол и пропустила 8, что подчеркивает ее неэффективность. Лучший бомбардир Денис Ковалевич, забивший 5 голов в сезоне, не получает достаточной поддержки со стороны партнеров, и это сказывается на результатах.

    Последние матчи «Шахтера» Солигорск:

    • Шахтер Солигорск 0:3 Динамо Минск
    • БАТЭ 1:1 Шахтер Солигорск
    • Шахтер Солигорск 0:1 Неман
    • Слуцк 0:0 Шахтер Солигорск
    • Шахтер Солигорск 0:3 Арсенал Дзержинск

    Личные встречи

    В последних 8 матчах между «Сморгонью» и «Шахтером» Солигорск, «Шахтер» Солигорск не проигрывает, что дает гостям психологическое преимущество перед этим матчем. Однако текущая форма «Шахтера» не позволяет гарантировать легкую победу.

    Последние встречи:

    • Шахтер Солигорск 2:2 Сморгонь
    • Шахтер Солигорск 2:0 Сморгонь
    • Сморгонь 1:3 Шахтер Солигорск

    Статистика

    «Сморгонь»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

    «Шахтер» Солигорск

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч «Сморгонь» – «Шахтер» Солигорск

    Обе команды показывают слабые результаты в последних матчах и борются за выход из кризиса. Учитывая низкую результативность обеих сторон и проблемы в обороне, можно ожидать осторожную игру. Вероятно, матч закончится минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.50
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и форм обеих команд, наиболее вероятным исходом является ничья с минимальным счетом.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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