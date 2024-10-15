Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Аргентина – Боливия, Квалификация ЧМ, 16 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Аргентина – Боливия, Квалификация ЧМ, 16 октября 2024 года

    16 октября 2024 года на стадионе Монументаль Антонио Веспусио Либерти пройдет матч 10 тура Квалификации чемпионата мира Южной Америки между Аргентиной и Боливией. Аргентина, лидирующая в турнирной таблице, примет Боливию, которая показывает хороший результат в последних играх.

    Аргентина

    Аргентина продолжает уверенно лидировать в турнире, набрав 19 очков после 9 туров. Команда под руководством Лионеля Скалони забила больше всех голов в квалификации – 13 мячей, и имеет лучшую разницу мячей (+8). Лионель Месси остается главной фигурой атаки, забив 13 голов в 21 матче за сборную. В последних пяти играх Аргентина забила 8 голов и пропустила только 3, что говорит о надежной защите. Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

    Боливия

    Боливия неожиданно набрала хорошую форму, победив в трех последних матчах квалификации, что позволило ей занять 6 место с 12 очками. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, но при этом пропустила 9, что указывает на неустойчивую игру в обороне. Мигель Терсерос – главный бомбардир Боливии с 4 голами в 11 матчах. Несмотря на успехи, Боливии предстоит тяжелый матч против одного из сильнейших соперников в Южной Америке.

    Личные встречи

    Аргентина традиционно доминирует в матчах против Боливии. В последних четырех очных встречах Аргентина неизменно побеждала, и ни разу не пропустила больше одного гола. Последняя встреча в 2023 году завершилась победой Аргентины 3:0.

    Последние встречи:

    • Боливия 0:3 Аргентина (2023)
    • Аргентина 3:0 Боливия (2021)
    • Боливия 1:4 Аргентина (2021)
    • Боливия 1:2 Аргентина (2020)

    Статистика

    Аргентина

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

    Боливия

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • Побеждает в 3 последних матчах

    Прогноз на матч Аргентина – Боливия

    Аргентина, играя дома, является явным фаворитом в этом матче. Команда демонстрирует стабильную и надежную игру как в атаке, так и в защите. Боливия, хотя и улучшила свои показатели, вряд ли сможет конкурировать с лидером турнирной таблицы на его поле. Ожидается, что Аргентина продолжит доминировать и уверенно забьет несколько голов. Боливия может попытаться навязать борьбу, но их защита, скорее всего, не справится с мощной атакой хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Аргентины с форой (-2) – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Аргентины с форой (-2) за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и силы команд наиболее вероятным результатом видится уверенная победа Аргентины с крупным счетом.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Аргентины за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 