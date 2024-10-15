16 октября 2024 года на стадионе Монументаль Антонио Веспусио Либерти пройдет матч 10 тура Квалификации чемпионата мира Южной Америки между Аргентиной и Боливией. Аргентина, лидирующая в турнирной таблице, примет Боливию, которая показывает хороший результат в последних играх.

Аргентина

Аргентина продолжает уверенно лидировать в турнире, набрав 19 очков после 9 туров. Команда под руководством Лионеля Скалони забила больше всех голов в квалификации – 13 мячей, и имеет лучшую разницу мячей (+8). Лионель Месси остается главной фигурой атаки, забив 13 голов в 21 матче за сборную. В последних пяти играх Аргентина забила 8 голов и пропустила только 3, что говорит о надежной защите. Команда не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

Боливия

Боливия неожиданно набрала хорошую форму, победив в трех последних матчах квалификации, что позволило ей занять 6 место с 12 очками. В последних пяти матчах команда забила 8 голов, но при этом пропустила 9, что указывает на неустойчивую игру в обороне. Мигель Терсерос – главный бомбардир Боливии с 4 голами в 11 матчах. Несмотря на успехи, Боливии предстоит тяжелый матч против одного из сильнейших соперников в Южной Америке.

Личные встречи

Аргентина традиционно доминирует в матчах против Боливии. В последних четырех очных встречах Аргентина неизменно побеждала, и ни разу не пропустила больше одного гола. Последняя встреча в 2023 году завершилась победой Аргентины 3:0.

Последние встречи:

Боливия 0:3 Аргентина (2023)

Аргентина 3:0 Боливия (2021)

Боливия 1:4 Аргентина (2021)

Боливия 1:2 Аргентина (2020)

Статистика

Аргентина

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

Боливия

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Побеждает в 3 последних матчах

Прогноз на матч Аргентина – Боливия

Аргентина, играя дома, является явным фаворитом в этом матче. Команда демонстрирует стабильную и надежную игру как в атаке, так и в защите. Боливия, хотя и улучшила свои показатели, вряд ли сможет конкурировать с лидером турнирной таблицы на его поле. Ожидается, что Аргентина продолжит доминировать и уверенно забьет несколько голов. Боливия может попытаться навязать борьбу, но их защита, скорее всего, не справится с мощной атакой хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа Аргентины с форой (-2) – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Аргентины с форой (-2) за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и силы команд наиболее вероятным результатом видится уверенная победа Аргентины с крупным счетом.

Рекомендация: 3:0 в пользу Аргентины за коэффициент 7.00.