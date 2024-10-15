16 октября 2024 года на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» состоится матч 10 тура Квалификации ЧМ Южной Америки между «Парагваем» и «Венесуэлой». Оба коллектива стремятся набрать важные очки, чтобы улучшить свои позиции в квалификации.
«Парагвай»
«Парагвай» завершил последнюю встречу против «Эквадора» вничью (0:0), что позволило команде остаться на 8 месте с 10 очками. В обороне команда действует стабильно, не пропуская в последних трех матчах, но атакующая линия работает слабо – 3 гола за 5 игр. Лучший бомбардир Хулио Энсисо отметился лишь одним голом за 9 матчей.
«Венесуэла»
«Венесуэла» занимает 7 место с 11 очками. Их последний матч против «Аргентины» завершился вничью (1:1). Команда не может победить в последних 5 матчах, хотя и сохраняет стабильность в нападении, где выделяется Саломон Рондон с 6 голами за 15 матчей.
Личные встречи
История противостояний говорит о том, что «Парагвай» традиционно доминирует на домашней арене, однако в последней встрече «Венесуэла» одержала минимальную победу 1:0. Тем не менее, в целом преимущество чаще оставалось за «Парагваем».
Последние встречи:
- «Венесуэла» 1:0 «Парагвай» (2023)
- «Парагвай» 2:1 «Венесуэла» (2021)
- «Венесуэла» 0:1 «Парагвай» (2020)
Статистика
«Парагвай»
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз на матч «Парагвай» – «Венесуэла»
Обостренное противостояние команд с проблемами в атаке и обороне у обеих сторон делает этот матч труднопредсказуемым. «Парагвай» имеет преимущество на домашнем поле, но «Венесуэла» способна преподнести сюрпризы в атаке. Можно ожидать осторожную игру с минимальным количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы команд наиболее вероятным результатом видится ничья 0:0.
Рекомендация: 0:0 за коэффициент 6.50.