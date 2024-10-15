16 октября 2024 года на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» состоится матч 10 тура Квалификации ЧМ Южной Америки между «Парагваем» и «Венесуэлой». Оба коллектива стремятся набрать важные очки, чтобы улучшить свои позиции в квалификации.

«Парагвай»

«Парагвай» завершил последнюю встречу против «Эквадора» вничью (0:0), что позволило команде остаться на 8 месте с 10 очками. В обороне команда действует стабильно, не пропуская в последних трех матчах, но атакующая линия работает слабо – 3 гола за 5 игр. Лучший бомбардир Хулио Энсисо отметился лишь одним голом за 9 матчей.

«Венесуэла»

«Венесуэла» занимает 7 место с 11 очками. Их последний матч против «Аргентины» завершился вничью (1:1). Команда не может победить в последних 5 матчах, хотя и сохраняет стабильность в нападении, где выделяется Саломон Рондон с 6 голами за 15 матчей.

Личные встречи

История противостояний говорит о том, что «Парагвай» традиционно доминирует на домашней арене, однако в последней встрече «Венесуэла» одержала минимальную победу 1:0. Тем не менее, в целом преимущество чаще оставалось за «Парагваем».

Последние встречи:

«Венесуэла» 1:0 «Парагвай» (2023)

«Парагвай» 2:1 «Венесуэла» (2021)

«Венесуэла» 0:1 «Парагвай» (2020)

Статистика

«Парагвай»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Венесуэла»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч «Парагвай» – «Венесуэла»

Обостренное противостояние команд с проблемами в атаке и обороне у обеих сторон делает этот матч труднопредсказуемым. «Парагвай» имеет преимущество на домашнем поле, но «Венесуэла» способна преподнести сюрпризы в атаке. Можно ожидать осторожную игру с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы команд наиболее вероятным результатом видится ничья 0:0.

Рекомендация: 0:0 за коэффициент 6.50.