15 октября 2024 года на ZTE-Арене пройдет матч Лиги наций между сборными Беларуси и Люксембурга. Ожидается интересное противостояние, учитывая текущие результаты команд и их желание набрать важные очки в турнире.

Беларусь

Беларусь занимает первое место в своей группе Лиги наций, набрав 5 очков после трех туров. В последней игре команда сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0), что продлило их серию без поражений до четырех матчей в турнире. Команда также не пропускает в трех последних встречах Лиги наций, что подчеркивает их надежную оборону. Тем не менее, атака команды оставляет желать лучшего – в последних пяти играх Беларусь забила всего один гол, что отражает проблемы с реализацией.

Лучший бомбардир команды – Макс Эбонг, забивший 3 гола в 22 матчах. Однако его усилий недостаточно для стабильного результата в атаке.

Последние матчи Беларуси:

Беларусь 0:0 Северная Ирландия

Люксембург 0:1 Беларусь

Беларусь 0:0 Болгария

Беларусь 0:4 Израиль

Беларусь 0:4 Россия

Люксембург

Люксембург, напротив, находится в сложном положении, занимая последнее место в группе с 1 очком после трех туров. Команда не выигрывает в последних пяти матчах и пропускает в большинстве из них. В последней игре Люксембург сыграл вничью с Болгарией (0:0), но в целом их атака остается очень слабой – за последние пять игр они не забили ни одного гола.

Жерсон Родригеш, лучший бомбардир команды с 11 голами в 20 матчах, является ключевой фигурой в атаке, но его усилий также недостаточно для улучшения ситуации в последних матчах.

Последние матчи Люксембурга:

Болгария 0:0 Люксембург

Люксембург 0:1 Беларусь

Северная Ирландия 2:0 Люксембург

Бельгия 3:0 Люксембург

Франция 3:0 Люксембург

Личные встречи

История личных встреч показывает преимущество Беларуси, которая победила в трех последних матчах против Люксембурга. В последний раз команды встретились 8 сентября 2024 года, и Беларусь одержала минимальную победу (1:0). Это может добавить уверенности белорусам, особенно учитывая их текущую форму в обороне.

Статистика

Беларусь

Забивает в среднем: 0.2 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.6 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

Люксембург

Забивает в среднем: 0.0 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.8 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 0 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Беларусь – Люксембург

Учитывая текущие показатели команд, Беларусь выглядит более уверенно, особенно в обороне. Люксембург продолжает испытывать серьезные проблемы в атаке, и их неудачи в последних матчах только усугубляют ситуацию. Ожидается, что Беларусь сможет контролировать ход игры и воспользоваться своими шансами, несмотря на низкую результативность в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа Беларуси – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа Беларуси за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Беларуси.

Рекомендация: 1:0 в пользу Беларуси за коэффициент 6.00.