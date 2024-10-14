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    • Прогноз на точный счет матча Шотландия – Португалия, Лига наций, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Шотландия – Португалия, Лига наций, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на «Хэмпден Парк» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Шотландии и Португалии. Обе команды имеют противоположные результаты в текущем турнире, что делает этот матч важным для каждой из них.

    Шотландия

    Шотландия продолжает испытывать трудности в Лиге наций, проиграв три матча подряд. В последней игре команда уступила Хорватии со счетом 1:2. В трех последних матчах шотландцы неизменно забивали, что свидетельствует о наличии определенного атакующего потенциала. Однако, оборона Шотландии оставляет желать лучшего – в последних пяти матчах команда пропустила девять голов, что составляет в среднем 1,8 гола за игру. Основной голеадор команды – Скотт Мактоминей, на счету которого 11 голов в 22 матчах.

    Последние матчи Шотландии:

    • Хорватия 2:1 Шотландия

    • Португалия 2:1 Шотландия

    • Шотландия 2:3 Польша

    • Шотландия 0:1 Венгрия

    • Шотландия 1:1 Швейцария

    Португалия

    Португалия занимает первую строчку в группе, одержав три победы в трех матчах. В последней игре Португалия уверенно переиграла Польшу (3:1). Команда демонстрирует сильную атакующую игру, забивая во всех последних матчах. Лидер команды – Криштиану Роналду, который забил уже 22 гола в 33 матчах. В последних пяти играх Португалия забила семь голов и пропустила всего три, что подчеркивает надежность обороны и мощную атаку.

    Последние матчи Португалии:

    • Польша 1:3 Португалия

    • Португалия 2:1 Шотландия

    • Португалия 2:1 Хорватия

    • Португалия 0:0 Франция (пен. 3:5)

    • Португалия 0:0 Словения (пен. 3:0)

    Личные встречи

    Шотландия и Португалия встречались уже несколько раз, и последние четыре матча остались за португальцами. В предыдущей встрече в сентябре 2024 года Португалия выиграла со счетом 2:1. В историческом плане Португалия чаще добивалась успеха в матчах с Шотландией, что может оказать психологическое давление на хозяев поля.

    Статистика

    Шотландия

    • Забивает в среднем: 1.00 гол за матч

    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    • 0 побед, 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах

    Португалия

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Шотландия – Португалия

    Учитывая текущую форму команд, можно ожидать, что Португалия продолжит свою победную серию. Команда имеет более качественную атаку и надежную оборону, в то время как Шотландия испытывает серьезные проблемы в защите и не может выиграть уже четыре матча подряд. Португалия должна использовать свои сильные стороны и доминировать в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Португалии – коэффициент 1.70

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Португалии с минимальным счетом.

    Рекомендация: 2:0 в пользу Португалии за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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