15 октября 2024 года на «Хэмпден Парк» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Шотландии и Португалии. Обе команды имеют противоположные результаты в текущем турнире, что делает этот матч важным для каждой из них.

Шотландия

Шотландия продолжает испытывать трудности в Лиге наций, проиграв три матча подряд. В последней игре команда уступила Хорватии со счетом 1:2. В трех последних матчах шотландцы неизменно забивали, что свидетельствует о наличии определенного атакующего потенциала. Однако, оборона Шотландии оставляет желать лучшего – в последних пяти матчах команда пропустила девять голов, что составляет в среднем 1,8 гола за игру. Основной голеадор команды – Скотт Мактоминей, на счету которого 11 голов в 22 матчах.

Последние матчи Шотландии:

Хорватия 2:1 Шотландия

Португалия 2:1 Шотландия

Шотландия 2:3 Польша

Шотландия 0:1 Венгрия

Шотландия 1:1 Швейцария

Португалия

Португалия занимает первую строчку в группе, одержав три победы в трех матчах. В последней игре Португалия уверенно переиграла Польшу (3:1). Команда демонстрирует сильную атакующую игру, забивая во всех последних матчах. Лидер команды – Криштиану Роналду, который забил уже 22 гола в 33 матчах. В последних пяти играх Португалия забила семь голов и пропустила всего три, что подчеркивает надежность обороны и мощную атаку.

Последние матчи Португалии:

Польша 1:3 Португалия

Португалия 2:1 Шотландия

Португалия 2:1 Хорватия

Португалия 0:0 Франция (пен. 3:5)

Португалия 0:0 Словения (пен. 3:0)

Личные встречи

Шотландия и Португалия встречались уже несколько раз, и последние четыре матча остались за португальцами. В предыдущей встрече в сентябре 2024 года Португалия выиграла со счетом 2:1. В историческом плане Португалия чаще добивалась успеха в матчах с Шотландией, что может оказать психологическое давление на хозяев поля.

Статистика

Шотландия

Забивает в среднем: 1.00 гол за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

0 побед, 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах

Португалия

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Шотландия – Португалия

Учитывая текущую форму команд, можно ожидать, что Португалия продолжит свою победную серию. Команда имеет более качественную атаку и надежную оборону, в то время как Шотландия испытывает серьезные проблемы в защите и не может выиграть уже четыре матча подряд. Португалия должна использовать свои сильные стороны и доминировать в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа Португалии – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Португалии с минимальным счетом.

Рекомендация: 2:0 в пользу Португалии за 7.50.