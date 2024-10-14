15 октября 2024 года на «Хэмпден Парк» состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Шотландии и Португалии. Обе команды имеют противоположные результаты в текущем турнире, что делает этот матч важным для каждой из них.
Шотландия
Шотландия продолжает испытывать трудности в Лиге наций, проиграв три матча подряд. В последней игре команда уступила Хорватии со счетом 1:2. В трех последних матчах шотландцы неизменно забивали, что свидетельствует о наличии определенного атакующего потенциала. Однако, оборона Шотландии оставляет желать лучшего – в последних пяти матчах команда пропустила девять голов, что составляет в среднем 1,8 гола за игру. Основной голеадор команды – Скотт Мактоминей, на счету которого 11 голов в 22 матчах.
Последние матчи Шотландии:
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Хорватия 2:1 Шотландия
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Португалия 2:1 Шотландия
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Шотландия 2:3 Польша
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Шотландия 0:1 Венгрия
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Шотландия 1:1 Швейцария
Португалия
Португалия занимает первую строчку в группе, одержав три победы в трех матчах. В последней игре Португалия уверенно переиграла Польшу (3:1). Команда демонстрирует сильную атакующую игру, забивая во всех последних матчах. Лидер команды – Криштиану Роналду, который забил уже 22 гола в 33 матчах. В последних пяти играх Португалия забила семь голов и пропустила всего три, что подчеркивает надежность обороны и мощную атаку.
Последние матчи Португалии:
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Польша 1:3 Португалия
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Португалия 2:1 Шотландия
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Португалия 2:1 Хорватия
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Португалия 0:0 Франция (пен. 3:5)
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Португалия 0:0 Словения (пен. 3:0)
Личные встречи
Шотландия и Португалия встречались уже несколько раз, и последние четыре матча остались за португальцами. В предыдущей встрече в сентябре 2024 года Португалия выиграла со счетом 2:1. В историческом плане Португалия чаще добивалась успеха в матчах с Шотландией, что может оказать психологическое давление на хозяев поля.
Статистика
Шотландия
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Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
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Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 5 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
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0 побед, 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах
Португалия
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 7 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
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3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч Шотландия – Португалия
Учитывая текущую форму команд, можно ожидать, что Португалия продолжит свою победную серию. Команда имеет более качественную атаку и надежную оборону, в то время как Шотландия испытывает серьезные проблемы в защите и не может выиграть уже четыре матча подряд. Португалия должна использовать свои сильные стороны и доминировать в этом матче.
Рекомендации для ставок:
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Победа Португалии – коэффициент 1.70
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа Португалии за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Португалии с минимальным счетом.
Рекомендация: 2:0 в пользу Португалии за 7.50.