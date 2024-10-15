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  • Шотландия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Шотландия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 20:35
Шотландия
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Португалия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Бен Доук
ПВ
10
Че Адамс
ЦФ
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Шотландия
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
18
Льюис Морган
ЦП
14
Коннор Бэррон
ЦП
24
Энди Ирвинг
ЦП
20
Райан Галд
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
1
Рикардо Велью
ЦФ
4-3-2-1
21
Гордон
3
Робертсон
15
Суттар
5
Хэнли
22
Ролстон
8
Гилмор
23
МакЛин
4
Мактоминей
11
Кристи
17
Доук
10
Адамс
4-1-1-3-1
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
4
Силва
19
Мендеш
6
Палинья
23
Витинья
14
Консейсау
8
Фернандеш
21
Жота
7
Роналду
22
Ролстон
22
Девлин
22
Девлин
22
Ролстон
17
Доук
18
Морган
18
Морган
17
Доук
11
Кристи
20
Галд
20
Галд
11
Кристи
10
Адамс
9
Дайкс
9
Дайкс
10
Адамс
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
14
Консейсау
10
Силва
10
Силва
14
Консейсау
21
Жота
7
Леау
7
Леау
21
Жота
23
Витинья
11
Феликс
11
Феликс
23
Витинья
Остались в запасе
Шотландия
Португалия
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
24
Энди Ирвинг
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
12
Руй Силва
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
16
Тринкау
ЦФ
1
Рикардо Велью
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
24
Энди Ирвинг
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
15
Жоау Невеш
АП
16
Отавио
АП
16
Тринкау
ЦФ
1
Рикардо Велью
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Шотландия - Португалия
1
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
19
Офсайды
0
1
Количество передач
316
715
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча Шотландия против Португалии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Шотландия – Хорватия

Шотландия – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Португалия Шотландия
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