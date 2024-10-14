15 октября 2024 года на Национальном стадионе состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Польши и Хорватии. Обе команды находятся в сложной ситуации и нуждаются в победе, чтобы улучшить свое положение в группе.

Польша

Польша после трех туров занимает третье место с тремя очками. Команда проиграла последний матч Португалии со счетом 1:3 и испытывает определенные проблемы в обороне. В последних пяти играх поляки пропустили десять голов, что свидетельствует о нестабильности защитных порядков. Роберт Левандовски, лучший бомбардир команды, забил 16 голов в 28 матчах и остается ключевым игроком атаки. Тем не менее, Польша проиграла три последних матча дома, что также не добавляет уверенности перед предстоящей встречей.

Последние матчи Польши:

Польша 1:3 Португалия

Хорватия 1:0 Польша

Шотландия 2:3 Польша

Франция 1:1 Польша

Польша 1:3 Австрия

Хорватия

Хорватия после трех туров набирает шесть очков и занимает второе место в группе. Команда уверенно обыграла Шотландию (2:1) в последнем туре и сохраняет стабильность в атаке. В последних пяти играх хорваты забили семь голов и пропустили шесть. Андрей Крамарич, лучший бомбардир команды, забил 11 голов в 32 матчах и является важным звеном в атаке. Хорватия не проигрывает в пяти из шести последних матчей против Польши, что придает им уверенность перед встречей.

Последние матчи Хорватии:

Хорватия 2:1 Шотландия

Хорватия 1:0 Польша

Португалия 2:1 Хорватия

Хорватия 1:1 Италия

Хорватия 2:2 Албания

Личные встречи

Польша и Хорватия встречались уже не раз, и преимущество в этих матчах на стороне хорватов. В сентябре Хорватия обыграла Польшу со счетом 1:0, что подтверждает их способность успешно противостоять этому сопернику. Польша проиграла три последних матча дома, что также может сказаться на уверенности команды.

Лига наций (08.09.2024): Хорватия 1:0 Польша

Чемпионат Европы (16.06.2008): Польша 0:1 Хорватия

Товарищеский матч (03.06.2006): Хорватия 0:1 Польша

Статистика

Польша

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

Хорватия

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Польша – Хорватия

Учитывая текущие формы команд, проблемы Польши в обороне и стабильную игру Хорватии в атаке, можно ожидать, что гости будут доминировать на поле. Хорватия обладает более уверенной атакой и должна использовать свои шансы, особенно учитывая слабую защиту хозяев. Польша, в свою очередь, будет стараться навязать борьбу, однако шансы на победу кажутся невысокими.

Рекомендации для ставок:

Победа Хорватии – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Хорватии с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу Хорватии за 8.00.