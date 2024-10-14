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    • Прогноз на точный счет матча Польша – Хорватия, Лига наций, 15 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Польша – Хорватия, Лига наций, 15 октября 2024 года

    15 октября 2024 года на Национальном стадионе состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Польши и Хорватии. Обе команды находятся в сложной ситуации и нуждаются в победе, чтобы улучшить свое положение в группе.

    Польша

    Польша после трех туров занимает третье место с тремя очками. Команда проиграла последний матч Португалии со счетом 1:3 и испытывает определенные проблемы в обороне. В последних пяти играх поляки пропустили десять голов, что свидетельствует о нестабильности защитных порядков. Роберт Левандовски, лучший бомбардир команды, забил 16 голов в 28 матчах и остается ключевым игроком атаки. Тем не менее, Польша проиграла три последних матча дома, что также не добавляет уверенности перед предстоящей встречей.

    Последние матчи Польши:

    • Польша 1:3 Португалия

    • Хорватия 1:0 Польша

    • Шотландия 2:3 Польша

    • Франция 1:1 Польша

    • Польша 1:3 Австрия

    Хорватия

    Хорватия после трех туров набирает шесть очков и занимает второе место в группе. Команда уверенно обыграла Шотландию (2:1) в последнем туре и сохраняет стабильность в атаке. В последних пяти играх хорваты забили семь голов и пропустили шесть. Андрей Крамарич, лучший бомбардир команды, забил 11 голов в 32 матчах и является важным звеном в атаке. Хорватия не проигрывает в пяти из шести последних матчей против Польши, что придает им уверенность перед встречей.

    Последние матчи Хорватии:

    • Хорватия 2:1 Шотландия

    • Хорватия 1:0 Польша

    • Португалия 2:1 Хорватия

    • Хорватия 1:1 Италия

    • Хорватия 2:2 Албания

    Личные встречи

    Польша и Хорватия встречались уже не раз, и преимущество в этих матчах на стороне хорватов. В сентябре Хорватия обыграла Польшу со счетом 1:0, что подтверждает их способность успешно противостоять этому сопернику. Польша проиграла три последних матча дома, что также может сказаться на уверенности команды.

    • Лига наций (08.09.2024): Хорватия 1:0 Польша

    • Чемпионат Европы (16.06.2008): Польша 0:1 Хорватия

    • Товарищеский матч (03.06.2006): Хорватия 0:1 Польша

    Статистика

    Польша

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    Хорватия

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Польша – Хорватия

    Учитывая текущие формы команд, проблемы Польши в обороне и стабильную игру Хорватии в атаке, можно ожидать, что гости будут доминировать на поле. Хорватия обладает более уверенной атакой и должна использовать свои шансы, особенно учитывая слабую защиту хозяев. Польша, в свою очередь, будет стараться навязать борьбу, однако шансы на победу кажутся невысокими.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Хорватии – коэффициент 2.20

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Хорватии с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Хорватии за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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