15 октября 2024 года на Национальном стадионе состоится матч четвертого тура Лиги наций между сборными Польши и Хорватии. Обе команды находятся в сложной ситуации и нуждаются в победе, чтобы улучшить свое положение в группе.
Польша
Польша после трех туров занимает третье место с тремя очками. Команда проиграла последний матч Португалии со счетом 1:3 и испытывает определенные проблемы в обороне. В последних пяти играх поляки пропустили десять голов, что свидетельствует о нестабильности защитных порядков. Роберт Левандовски, лучший бомбардир команды, забил 16 голов в 28 матчах и остается ключевым игроком атаки. Тем не менее, Польша проиграла три последних матча дома, что также не добавляет уверенности перед предстоящей встречей.
Последние матчи Польши:
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Польша 1:3 Португалия
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Хорватия 1:0 Польша
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Шотландия 2:3 Польша
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Франция 1:1 Польша
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Польша 1:3 Австрия
Хорватия
Хорватия после трех туров набирает шесть очков и занимает второе место в группе. Команда уверенно обыграла Шотландию (2:1) в последнем туре и сохраняет стабильность в атаке. В последних пяти играх хорваты забили семь голов и пропустили шесть. Андрей Крамарич, лучший бомбардир команды, забил 11 голов в 32 матчах и является важным звеном в атаке. Хорватия не проигрывает в пяти из шести последних матчей против Польши, что придает им уверенность перед встречей.
Последние матчи Хорватии:
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Хорватия 2:1 Шотландия
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Хорватия 1:0 Польша
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Португалия 2:1 Хорватия
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Хорватия 1:1 Италия
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Хорватия 2:2 Албания
Личные встречи
Польша и Хорватия встречались уже не раз, и преимущество в этих матчах на стороне хорватов. В сентябре Хорватия обыграла Польшу со счетом 1:0, что подтверждает их способность успешно противостоять этому сопернику. Польша проиграла три последних матча дома, что также может сказаться на уверенности команды.
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Лига наций (08.09.2024): Хорватия 1:0 Польша
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Чемпионат Европы (16.06.2008): Польша 0:1 Хорватия
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Товарищеский матч (03.06.2006): Хорватия 0:1 Польша
Статистика
Польша
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 6 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
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1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах
Хорватия
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 7 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч Польша – Хорватия
Учитывая текущие формы команд, проблемы Польши в обороне и стабильную игру Хорватии в атаке, можно ожидать, что гости будут доминировать на поле. Хорватия обладает более уверенной атакой и должна использовать свои шансы, особенно учитывая слабую защиту хозяев. Польша, в свою очередь, будет стараться навязать борьбу, однако шансы на победу кажутся невысокими.
Рекомендации для ставок:
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Победа Хорватии – коэффициент 2.20
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Хорватии с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу Хорватии за 8.00.