15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
Лига наций, группа A1, 4 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Польша
Польша
4-1-2-2-1
1
Булка
21
Залевски
5
Беднарек
14
Кивиор
3
Давидович
8
Урбански
8
Модер
10
Зелински
7
Каминьски
20
Шиманьски
11
Свидерски
4-1-2-1-2
1
Ливакович
25
Эрлич
4
Гвардиол
6
Шутало
19
Соса
17
Сучич
10
Модрич
16
Батурина
14
Перишич
20
Матанович
9
Крамарич
3
Давидович
15
Пиатковски
15
Пиатковски
3
Давидович
8
Модер
20
Ойеделе
20
Ойеделе
8
Модер
7
Каминьски
17
Амейо
17
Амейо
7
Каминьски
10
Зелински
8
Капустка
8
Капустка
10
Зелински
11
Свидерски
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Свидерски
25
Эрлич
12
Лабрович
12
Лабрович
25
Эрлич
16
Батурина
21
Сучич
21
Сучич
16
Батурина
9
Крамарич
15
Пашалич
15
Пашалич
9
Крамарич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
Остались в запасе
Польша
Хорватия
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Польша - Хорватия
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
9
Офсайды
0
1
Количество передач
411
454
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Хорватии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Хорватия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»