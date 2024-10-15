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  • Польша – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Польша – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

15 октября 2024, 20:35
Польша
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A1, 4 тур
3 : 3
Завершен
Хорватия
5' П. Зелински 45' Н. Залевски 68' С. Шиманьски
19' Б. Соса 24' П. Сучич 26' М. Батурина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Марцин Булка
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
8
Каспер Урбански
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
10
Петр Зелински
(К) ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Макси Ойеделе
ЦП
17
Майкл Амейо
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
18
Лука Иванушец
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Булка
21
Залевски
5
Беднарек
14
Кивиор
3
Давидович
8
Урбански
8
Модер
10
Зелински
7
Каминьски
20
Шиманьски
11
Свидерски
4-1-2-1-2
1
Ливакович
25
Эрлич
4
Гвардиол
6
Шутало
19
Соса
17
Сучич
10
Модрич
16
Батурина
14
Перишич
20
Матанович
9
Крамарич
3
Давидович
15
Пиатковски
15
Пиатковски
3
Давидович
8
Модер
20
Ойеделе
20
Ойеделе
8
Модер
7
Каминьски
17
Амейо
17
Амейо
7
Каминьски
10
Зелински
8
Капустка
8
Капустка
10
Зелински
11
Свидерски
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Свидерски
25
Эрлич
12
Лабрович
12
Лабрович
25
Эрлич
16
Батурина
21
Сучич
21
Сучич
16
Батурина
9
Крамарич
15
Пашалич
15
Пашалич
9
Крамарич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
Остались в запасе
Польша
Хорватия
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
18
Лука Иванушец
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Польша - Хорватия
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
9
Офсайды
0
1
Количество передач
411
454
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча Польша против Хорватии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Польша – Хорватия

Польша – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Хорватия Польша
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