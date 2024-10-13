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    • Прогноз на точный счет матча Германия – Нидерланды, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Германия – Нидерланды, Лига наций, 14 октября 2024 года

    14 октября 2024 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене пройдет матч Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов. Обе команды нацелены на лидерство в группе, и предстоящий поединок станет важным этапом в борьбе за первое место.

    Германия

    Сборная Германии занимает первое место в группе после трех туров, набрав семь очков. Команда демонстрирует уверенную игру, особенно в атаке – за три игры она забила девять голов, что является лучшим показателем в турнире. Серж Гнабри, лучший бомбардир команды, забил шесть голов в 12 матчах, и его форма может стать ключевым фактором для успеха. Германия не проигрывает в четырех последних матчах Лиги наций, что подчеркивает стабильность команды в турнире. Тем не менее, защита пропускает, что видно из статистики – пять пропущенных голов в последних пяти играх.

    Последние матчи Германии:

    • Босния и Герцеговина 1:2 Германия

    • Нидерланды 2:2 Германия

    • Германия 5:0 Венгрия

    • Испания 2:1 Германия

    • Германия 2:0 Дания

    Нидерланды

    Сборная Нидерландов находится на втором месте в группе с пятью очками. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги наций, однако ей не хватает стабильности в защите – Нидерланды пропустили восемь голов в последних пяти играх. В атаке же команда выглядит более уверенно – Коди Гакпо является главным бомбардиром с 11 голами в 25 матчах. Нидерланды забивают в семи последних матчах подряд, что делает их опасным соперником для любой команды.

    Последние матчи Нидерландов:

    • Венгрия 1:1 Нидерланды

    • Нидерланды 2:2 Германия

    • Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

    • Нидерланды 1:2 Англия

    • Нидерланды 2:1 Турция

    Личные встречи

    Последняя встреча этих команд в рамках Лиги наций завершилась вничью (2:2). Германия и Нидерланды часто играют напряженные матчи, и в пяти из последних семи игр Германии против Нидерландов не было зафиксировано поражений немецкой сборной. Обе команды имеют опыт успешных выступлений друг против друга, и предстоящая игра обещает быть не менее упорной.

    • Лига наций (10.09.2024): Нидерланды 2:2 Германия

    • Товарищеские матчи (26.03.2024): Германия 2:1 Нидерланды

    • Товарищеские матчи (29.03.2022): Нидерланды 1:1 Германия

    Статистика

    Германия

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Нидерланды

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Германия – Нидерланды

    Учитывая текущие формы команд, можно ожидать результативный матч с большим количеством атакующих действий с обеих сторон. Германия обладает мощной атакой, однако защита оставляет пространство для соперника, что Нидерланды, в свою очередь, могут использовать. Обе команды стабильно забивают в последних матчах, что говорит о высокой вероятности обмена голами. Тем не менее, с учетом преимущества домашнего поля и лучшей стабильности в атаке, Германия имеет небольшое преимущество перед предстоящей встречей.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    • Победа Германии – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Германии с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Германии за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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