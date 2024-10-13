14 октября 2024 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене пройдет матч Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов. Обе команды нацелены на лидерство в группе, и предстоящий поединок станет важным этапом в борьбе за первое место.

Германия

Сборная Германии занимает первое место в группе после трех туров, набрав семь очков. Команда демонстрирует уверенную игру, особенно в атаке – за три игры она забила девять голов, что является лучшим показателем в турнире. Серж Гнабри, лучший бомбардир команды, забил шесть голов в 12 матчах, и его форма может стать ключевым фактором для успеха. Германия не проигрывает в четырех последних матчах Лиги наций, что подчеркивает стабильность команды в турнире. Тем не менее, защита пропускает, что видно из статистики – пять пропущенных голов в последних пяти играх.

Последние матчи Германии:

Босния и Герцеговина 1:2 Германия

Нидерланды 2:2 Германия

Германия 5:0 Венгрия

Испания 2:1 Германия

Германия 2:0 Дания

Нидерланды

Сборная Нидерландов находится на втором месте в группе с пятью очками. Команда не проигрывает в трех последних матчах Лиги наций, однако ей не хватает стабильности в защите – Нидерланды пропустили восемь голов в последних пяти играх. В атаке же команда выглядит более уверенно – Коди Гакпо является главным бомбардиром с 11 голами в 25 матчах. Нидерланды забивают в семи последних матчах подряд, что делает их опасным соперником для любой команды.

Последние матчи Нидерландов:

Венгрия 1:1 Нидерланды

Нидерланды 2:2 Германия

Нидерланды 5:2 Босния и Герцеговина

Нидерланды 1:2 Англия

Нидерланды 2:1 Турция

Личные встречи

Последняя встреча этих команд в рамках Лиги наций завершилась вничью (2:2). Германия и Нидерланды часто играют напряженные матчи, и в пяти из последних семи игр Германии против Нидерландов не было зафиксировано поражений немецкой сборной. Обе команды имеют опыт успешных выступлений друг против друга, и предстоящая игра обещает быть не менее упорной.

Лига наций (10.09.2024): Нидерланды 2:2 Германия

Товарищеские матчи (26.03.2024): Германия 2:1 Нидерланды

Товарищеские матчи (29.03.2022): Нидерланды 1:1 Германия

Статистика

Германия

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Нидерланды

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч Германия – Нидерланды

Учитывая текущие формы команд, можно ожидать результативный матч с большим количеством атакующих действий с обеих сторон. Германия обладает мощной атакой, однако защита оставляет пространство для соперника, что Нидерланды, в свою очередь, могут использовать. Обе команды стабильно забивают в последних матчах, что говорит о высокой вероятности обмена голами. Тем не менее, с учетом преимущества домашнего поля и лучшей стабильности в атаке, Германия имеет небольшое преимущество перед предстоящей встречей.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа Германии – коэффициент 2.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа Германии с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу Германии за 7.50.