14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A3, 4 тур
Лига наций, группа A3, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
3-3-2-2
1
Бауманн
18
Миттельштадт
15
Шлоттербек
2
Рюдигер
6
Киммих
5
Павлович
16
Штиллер
17
Вирц
20
Гнабри
9
Кляйнденст
9
Левелинг
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
15
ван де Вен
3
Хато
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
6
Тимбер
8
Гравенберх
7
Симонс
11
Гакпо
19
Бробби
9
Левелинг
21
Госенс
21
Госенс
9
Левелинг
16
Штиллер
3
Антон
3
Антон
16
Штиллер
17
Вирц
23
Андрих
23
Андрих
17
Вирц
5
Павлович
9
Шаде
9
Шаде
5
Павлович
9
Кляйнденст
10
Буркардт
10
Буркардт
9
Кляйнденст
8
Гравенберх
2
Гертрейда
2
Гертрейда
8
Гравенберх
11
Гакпо
2
Фримпонг
2
Фримпонг
11
Гакпо
6
Тимбер
12
Виффер
12
Виффер
6
Тимбер
19
Бробби
9
Зиркзее
9
Зиркзее
19
Бробби
14
Рейндерс
18
Мален
18
Мален
14
Рейндерс
Остались в запасе
Германия
Нидерланды
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Германия - Нидерланды
3
3
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
498
523
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Нидерланд, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Нидерланды
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»