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  • Германия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Германия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

14 октября 2024, 20:35
Германия
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A3, 4 тур
1 : 0
Завершен
Нидерланды
64' Д. Левелинг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Александар Павлович
ОП
16
Ангело Штиллер
ОП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
9
Кевин Шаде
ПВ
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Матс Виффер
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
3-3-2-2
1
Бауманн
18
Миттельштадт
15
Шлоттербек
2
Рюдигер
6
Киммих
5
Павлович
16
Штиллер
17
Вирц
20
Гнабри
9
Кляйнденст
9
Левелинг
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
15
ван де Вен
3
Хато
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
6
Тимбер
8
Гравенберх
7
Симонс
11
Гакпо
19
Бробби
9
Левелинг
21
Госенс
21
Госенс
9
Левелинг
16
Штиллер
3
Антон
3
Антон
16
Штиллер
17
Вирц
23
Андрих
23
Андрих
17
Вирц
5
Павлович
9
Шаде
9
Шаде
5
Павлович
9
Кляйнденст
10
Буркардт
10
Буркардт
9
Кляйнденст
8
Гравенберх
2
Гертрейда
2
Гертрейда
8
Гравенберх
11
Гакпо
2
Фримпонг
2
Фримпонг
11
Гакпо
6
Тимбер
12
Виффер
12
Виффер
6
Тимбер
19
Бробби
9
Зиркзее
9
Зиркзее
19
Бробби
14
Рейндерс
18
Мален
18
Мален
14
Рейндерс
Остались в запасе
Германия
Нидерланды
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
22
Янис Бласвих
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
16
Гус Тил
АП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Германия - Нидерланды
3
3
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
498
523
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Нидерланд, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Нидерланды

Германия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Нидерланды Германия
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