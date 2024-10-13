14 октября 2024 года на «Городском стадионе» состоится матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии. Обе команды борются за важные очки в турнире, и этот матч обещает быть напряженным.
Украина
Украина занимает четвeртое место в группе после трeх туров и пока показывает нестабильные результаты. В последнем матче команда сумела минимально победить Грузию (1:0), однако до этого потерпела два поражения – от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Основной ударной силой сборной является Роман Яремчук, который забил 7 голов в 24 матчах за сборную. В последних пяти играх Украина забила 6 голов и пропустила столько же, что говорит о неустойчивости в обороне. Тем не менее, Украина не проигрывает в 11 из 12 последних матчей на своeм поле, что придаeт команде уверенности.
Последние матчи Украины:
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Украина 1:0 Грузия
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Чехия 3:2 Украина
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Украина 1:2 Албания
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Украина 0:0 Бельгия
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Словакия 1:2 Украина
Чехия
Чехия занимает второе место в группе с шестью очками. Команда победила в двух матчах из трeх, включая последнюю игру против Албании (2:0), но потерпела разгромное поражение от Грузии (1:4). Основной бомбардир команды – Томаш Соучек, забивший 8 голов в 25 матчах. Чехия забивает в 13 последних матчах подряд, но при этом имеет проблемы в обороне – в последних пяти матчах команда пропустила 9 голов. Чехия проигрывает в четырeх последних гостевых матчах Лиги наций, что создаeт определeнные сложности перед предстоящей игрой.
Последние матчи Чехии:
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Чехия 2:0 Албания
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Чехия 3:2 Украина
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Грузия 4:1 Чехия
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Чехия 1:2 Турция
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Грузия 1:1 Чехия
Личные встречи
В последней очной встрече, которая состоялась 10 сентября 2024 года, Чехия одержала победу над Украиной со счeтом 3:2. В целом, команды показывают равные результаты в личных встречах, однако Украина имеет небольшой перевес в матчах на своeм поле. Это может сыграть важную роль в предстоящем поединке, особенно учитывая поддержку болельщиков.
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Лига наций (10.09.2024): Чехия 3:2 Украина
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Товарищеские матчи (08.09.2021): Чехия 1:1 Украина
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Лига наций (16.10.2018): Украина 1:0 Чехия
Статистика
Украина
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 6 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
Чехия
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Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 8 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
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2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч Украина – Чехия
Учитывая текущую форму команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что матч будет равным и напряжeнным. Украина имеет преимущество домашнего поля, что делает еe фаворитом для минимальной победы. В то же время Чехия способна доставить проблемы обороне Украины, поэтому вероятно, что обе команды смогут отличиться.
Рекомендации для ставок:
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Победа Украины – коэффициент 2.20
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Обе команды забьют – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа Украины за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Украины со счeтом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу Украины за 8.50.