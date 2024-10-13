14 октября 2024 года на «Городском стадионе» состоится матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии. Обе команды борются за важные очки в турнире, и этот матч обещает быть напряженным.

Украина

Украина занимает четвeртое место в группе после трeх туров и пока показывает нестабильные результаты. В последнем матче команда сумела минимально победить Грузию (1:0), однако до этого потерпела два поражения – от Албании (1:2) и Чехии (2:3). Основной ударной силой сборной является Роман Яремчук, который забил 7 голов в 24 матчах за сборную. В последних пяти играх Украина забила 6 голов и пропустила столько же, что говорит о неустойчивости в обороне. Тем не менее, Украина не проигрывает в 11 из 12 последних матчей на своeм поле, что придаeт команде уверенности.

Последние матчи Украины:

Украина 1:0 Грузия

Чехия 3:2 Украина

Украина 1:2 Албания

Украина 0:0 Бельгия

Словакия 1:2 Украина

Чехия

Чехия занимает второе место в группе с шестью очками. Команда победила в двух матчах из трeх, включая последнюю игру против Албании (2:0), но потерпела разгромное поражение от Грузии (1:4). Основной бомбардир команды – Томаш Соучек, забивший 8 голов в 25 матчах. Чехия забивает в 13 последних матчах подряд, но при этом имеет проблемы в обороне – в последних пяти матчах команда пропустила 9 голов. Чехия проигрывает в четырeх последних гостевых матчах Лиги наций, что создаeт определeнные сложности перед предстоящей игрой.

Последние матчи Чехии:

Чехия 2:0 Албания

Чехия 3:2 Украина

Грузия 4:1 Чехия

Чехия 1:2 Турция

Грузия 1:1 Чехия

Личные встречи

В последней очной встрече, которая состоялась 10 сентября 2024 года, Чехия одержала победу над Украиной со счeтом 3:2. В целом, команды показывают равные результаты в личных встречах, однако Украина имеет небольшой перевес в матчах на своeм поле. Это может сыграть важную роль в предстоящем поединке, особенно учитывая поддержку болельщиков.

Лига наций (10.09.2024): Чехия 3:2 Украина

Товарищеские матчи (08.09.2021): Чехия 1:1 Украина

Лига наций (16.10.2018): Украина 1:0 Чехия

Статистика

Украина

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Чехия

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Украина – Чехия

Учитывая текущую форму команд, статистику и результаты предыдущих встреч, можно ожидать, что матч будет равным и напряжeнным. Украина имеет преимущество домашнего поля, что делает еe фаворитом для минимальной победы. В то же время Чехия способна доставить проблемы обороне Украины, поэтому вероятно, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

Победа Украины – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Украины за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Украины со счeтом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу Украины за 8.50.