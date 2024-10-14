14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B1, 4 тур
Лига наций, группа B1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Украина
Украина
4-1-1-3-1
12
Трубин
4
Таловеров
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
6
Степаненко
10
Шапаренко
7
Мудрик
8
Судаков
7
Гуцуляк
11
Довбик
3-2-1-2-2
1
Коварж
5
Цоуфал
14
Витик
18
Боржил
7
Крейчи
22
Соучек
12
Черв
7
Шулц
17
Провод
19
Хоры
18
Черны
2
Конопля
18
Тымчик
18
Тымчик
2
Конопля
10
Шапаренко
15
Крыськив
15
Крыськив
10
Шапаренко
6
Степаненко
21
Калюжный
21
Калюжный
6
Степаненко
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
18
Боржил
3
Змозла
3
Змозла
18
Боржил
18
Черны
20
Лингр
20
Лингр
18
Черны
19
Хоры
11
Климент
11
Климент
19
Хоры
17
Провод
10
Гложек
10
Гложек
17
Провод
7
Шулц
11
Кухта
11
Кухта
7
Шулц
Остались в запасе
Украина
Чехия
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Украина - Чехия
1
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
431
387
Сейвы
6
3
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Чехии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Чехия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»