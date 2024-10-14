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  • Украина – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Украина – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

14 октября 2024, 20:35
Украина
14.10.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Чехия
53' А. Довбик (П)
18' Л. Черв
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
4
Максим Таловеров
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
7
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Тарас Степаненко
(К) ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
(К) ОП
12
Лукас Черв
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Иван Калюжный
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Чехия
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
3
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Робин Гранац
ЦЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
11
Ян Климент
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Трубин
4
Таловеров
13
Забарный
22
Матвиенко
2
Конопля
6
Степаненко
10
Шапаренко
7
Мудрик
8
Судаков
7
Гуцуляк
11
Довбик
3-2-1-2-2
1
Коварж
5
Цоуфал
14
Витик
18
Боржил
7
Крейчи
22
Соучек
12
Черв
7
Шулц
17
Провод
19
Хоры
18
Черны
2
Конопля
18
Тымчик
18
Тымчик
2
Конопля
10
Шапаренко
15
Крыськив
15
Крыськив
10
Шапаренко
6
Степаненко
21
Калюжный
21
Калюжный
6
Степаненко
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
18
Боржил
3
Змозла
3
Змозла
18
Боржил
18
Черны
20
Лингр
20
Лингр
18
Черны
19
Хоры
11
Климент
11
Климент
19
Хоры
17
Провод
10
Гложек
10
Гложек
17
Провод
7
Шулц
11
Кухта
11
Кухта
7
Шулц
Остались в запасе
Украина
Чехия
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
8
Александр Назаренко
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Остались в запасе
23
Антонин Кински
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
10
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Украина - Чехия
1
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
431
387
Сейвы
6
3
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча Украина против Чехии, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Украина – Чехия

Украина – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Чехия Украина
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