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    • Прогноз на точный счет матча Хорватия – Шотландия, Лига наций, 12 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Хорватия – Шотландия, Лига наций, 12 октября 2024 года

    12 октября 2024 года на стадионе «Максимир» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Хорватии и Шотландии. Обе команды находятся в непростом положении, и предстоящий матч станет важным этапом для обеих сборных в борьбе за очки.

    Хорватия

    Сборная Хорватии демонстрирует хорошую форму, особенно в домашних матчах. В последней игре против Польши хорваты одержали минимальную победу (1:0), что позволило команде закрепиться на положительной позиции в турнирной таблице. За последние пять матчей Хорватия забила 5 голов, но также и пропустила 8, что указывает на определенные проблемы в обороне. Тем не менее, на своем поле команда не проигрывает уже пять матчей подряд, что делает их фаворитами предстоящего противостояния.

    Последние матчи Хорватии:

    • Хорватия 1:0 Польша

    • Португалия 2:1 Хорватия

    • Хорватия 1:1 Италия

    • Хорватия 2:2 Албания

    • Испания 3:0 Хорватия

    Шотландия

    Сборная Шотландии испытывает трудности в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда проиграла три последних матча, включая встречу с Португалией (1:2). Несмотря на это, Шотландия продолжает демонстрировать боевой настрой и забила 5 голов в последних пяти играх. Однако оборона оставляет желать лучшего – 12 пропущенных мячей за этот же период. Важно отметить, что Шотландия не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против Хорватии, что может придать команде дополнительную уверенность.

    Последние матчи Шотландии:

    • Португалия 2:1 Шотландия

    • Шотландия 2:3 Польша

    • Шотландия 0:1 Венгрия

    • Шотландия 1:1 Швейцария

    • Германия 5:1 Шотландия

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что Шотландия является неудобным соперником для Хорватии. В последних шести играх шотландцы не проигрывают в пяти из них. Тем не менее, в последней встрече на Чемпионате Европы в 2021 году Хорватия одержала победу со счетом 3:1, что может служить мотивацией для хорватов на предстоящий матч.

    • Чемпионат Европы. 22.06.2021: Хорватия 3:1 Шотландия

    • Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 15.10.2013: Шотландия 2:0 Хорватия

    • Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 07.06.2013: Хорватия 0:1 Шотландия

    Статистика

    Хорватия:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Шотландия:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

    Прогноз на матч Хорватия – Шотландия

    Хорватия выглядит более уверенно на своем поле, в то время как Шотландия демонстрирует нестабильные результаты и слабую игру в обороне. Учитывая статистику и историю личных встреч, ожидается, что Хорватия сможет воспользоваться проблемами в защите соперника и одержать победу, однако шотландцы также могут найти свой шанс в атаке.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Хорватии – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – коэффициент 2.00

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Хорватии со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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