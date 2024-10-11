12 октября 2024 года на стадионе «Максимир» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Хорватии и Шотландии. Обе команды находятся в непростом положении, и предстоящий матч станет важным этапом для обеих сборных в борьбе за очки.

Хорватия

Сборная Хорватии демонстрирует хорошую форму, особенно в домашних матчах. В последней игре против Польши хорваты одержали минимальную победу (1:0), что позволило команде закрепиться на положительной позиции в турнирной таблице. За последние пять матчей Хорватия забила 5 голов, но также и пропустила 8, что указывает на определенные проблемы в обороне. Тем не менее, на своем поле команда не проигрывает уже пять матчей подряд, что делает их фаворитами предстоящего противостояния.

Последние матчи Хорватии:

Хорватия 1:0 Польша

Португалия 2:1 Хорватия

Хорватия 1:1 Италия

Хорватия 2:2 Албания

Испания 3:0 Хорватия

Шотландия

Сборная Шотландии испытывает трудности в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда проиграла три последних матча, включая встречу с Португалией (1:2). Несмотря на это, Шотландия продолжает демонстрировать боевой настрой и забила 5 голов в последних пяти играх. Однако оборона оставляет желать лучшего – 12 пропущенных мячей за этот же период. Важно отметить, что Шотландия не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против Хорватии, что может придать команде дополнительную уверенность.

Последние матчи Шотландии:

Португалия 2:1 Шотландия

Шотландия 2:3 Польша

Шотландия 0:1 Венгрия

Шотландия 1:1 Швейцария

Германия 5:1 Шотландия

Личные встречи

История личных встреч показывает, что Шотландия является неудобным соперником для Хорватии. В последних шести играх шотландцы не проигрывают в пяти из них. Тем не менее, в последней встрече на Чемпионате Европы в 2021 году Хорватия одержала победу со счетом 3:1, что может служить мотивацией для хорватов на предстоящий матч.

Чемпионат Европы. 22.06.2021: Хорватия 3:1 Шотландия

Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 15.10.2013: Шотландия 2:0 Хорватия

Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 07.06.2013: Хорватия 0:1 Шотландия

Статистика

Хорватия:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Шотландия:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

Прогноз на матч Хорватия – Шотландия

Хорватия выглядит более уверенно на своем поле, в то время как Шотландия демонстрирует нестабильные результаты и слабую игру в обороне. Учитывая статистику и историю личных встреч, ожидается, что Хорватия сможет воспользоваться проблемами в защите соперника и одержать победу, однако шотландцы также могут найти свой шанс в атаке.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Хорватии – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Хорватии со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 за коэффициент 9.00.