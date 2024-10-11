12 октября 2024 года на стадионе «Максимир» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Хорватии и Шотландии. Обе команды находятся в непростом положении, и предстоящий матч станет важным этапом для обеих сборных в борьбе за очки.
Хорватия
Сборная Хорватии демонстрирует хорошую форму, особенно в домашних матчах. В последней игре против Польши хорваты одержали минимальную победу (1:0), что позволило команде закрепиться на положительной позиции в турнирной таблице. За последние пять матчей Хорватия забила 5 голов, но также и пропустила 8, что указывает на определенные проблемы в обороне. Тем не менее, на своем поле команда не проигрывает уже пять матчей подряд, что делает их фаворитами предстоящего противостояния.
Последние матчи Хорватии:
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Хорватия 1:0 Польша
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Португалия 2:1 Хорватия
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Хорватия 1:1 Италия
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Хорватия 2:2 Албания
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Испания 3:0 Хорватия
Шотландия
Сборная Шотландии испытывает трудности в текущем розыгрыше Лиги наций. Команда проиграла три последних матча, включая встречу с Португалией (1:2). Несмотря на это, Шотландия продолжает демонстрировать боевой настрой и забила 5 голов в последних пяти играх. Однако оборона оставляет желать лучшего – 12 пропущенных мячей за этот же период. Важно отметить, что Шотландия не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против Хорватии, что может придать команде дополнительную уверенность.
Последние матчи Шотландии:
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Португалия 2:1 Шотландия
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Шотландия 2:3 Польша
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Шотландия 0:1 Венгрия
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Шотландия 1:1 Швейцария
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Германия 5:1 Шотландия
Личные встречи
История личных встреч показывает, что Шотландия является неудобным соперником для Хорватии. В последних шести играх шотландцы не проигрывают в пяти из них. Тем не менее, в последней встрече на Чемпионате Европы в 2021 году Хорватия одержала победу со счетом 3:1, что может служить мотивацией для хорватов на предстоящий матч.
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Чемпионат Европы. 22.06.2021: Хорватия 3:1 Шотландия
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Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 15.10.2013: Шотландия 2:0 Хорватия
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Чемпионат мира. Квалификация. Европа. 07.06.2013: Хорватия 0:1 Шотландия
Статистика
Хорватия:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
Шотландия:
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения
Прогноз на матч Хорватия – Шотландия
Хорватия выглядит более уверенно на своем поле, в то время как Шотландия демонстрирует нестабильные результаты и слабую игру в обороне. Учитывая статистику и историю личных встреч, ожидается, что Хорватия сможет воспользоваться проблемами в защите соперника и одержать победу, однако шотландцы также могут найти свой шанс в атаке.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Хорватии – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – коэффициент 2.00
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
Рекомендация: Победа Хорватии за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Хорватии со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 за коэффициент 9.00.