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Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Шотландии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Шотландия