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  • Хорватия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Хорватия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 17:50
Хорватия
12.10.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа A1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Шотландия
36' И. Матанович 70' А. Крамарич
33' Р. Кристи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
10
Лука Модрич
(К) ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К) ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Бен Доук
ПВ
9
Линдон Дайкс
ЦФ
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
8
Никола Моро
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
17
Бруно Петкович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Шотландия
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
20
Райан Галд
АП
10
Че Адамс
ЦФ
17
Кевин Нисбет
ЦФ
4-2-2-2
1
Ливакович
19
Соса
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
10
Модрич
21
Сучич
14
Перишич
15
Пашалич
20
Матанович
9
Крамарич
4-3-2-1
21
Гордон
22
Ролстон
15
Суттар
5
Хэнли
3
Робертсон
8
Гилмор
23
МакЛин
4
Мактоминей
17
Доук
11
Кристи
9
Дайкс
14
Перишич
18
Якич
18
Якич
14
Перишич
15
Пашалич
17
Сучич
17
Сучич
15
Пашалич
21
Сучич
16
Батурина
16
Батурина
21
Сучич
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
17
Доук
20
Галд
20
Галд
17
Доук
9
Дайкс
10
Адамс
10
Адамс
9
Дайкс
Остались в запасе
Хорватия
Шотландия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Шотландия
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
7
Офсайды
1
6
Количество передач
556
530
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4

Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Шотландии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Шотландия

Хорватия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Шотландия Хорватия
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