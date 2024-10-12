12.10.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа A1, 3 тур
Лига наций, группа A1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
4-2-2-2
1
Ливакович
19
Соса
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
10
Модрич
21
Сучич
14
Перишич
15
Пашалич
20
Матанович
9
Крамарич
4-3-2-1
21
Гордон
22
Ролстон
15
Суттар
5
Хэнли
3
Робертсон
8
Гилмор
23
МакЛин
4
Мактоминей
17
Доук
11
Кристи
9
Дайкс
14
Перишич
18
Якич
18
Якич
14
Перишич
15
Пашалич
17
Сучич
17
Сучич
15
Пашалич
21
Сучич
16
Батурина
16
Батурина
21
Сучич
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
20
Матанович
11
Будимир
11
Будимир
20
Матанович
17
Доук
20
Галд
20
Галд
17
Доук
9
Дайкс
10
Адамс
10
Адамс
9
Дайкс
Остались в запасе
Хорватия
Шотландия
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Остались в запасе
23
Ивица Ивушич
ВР
12
Недилько Лабрович
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон МакКракен
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
13
Джек МакКензи
ЛЗ
16
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
24
Энди Ирвинг
ЦП
18
Льюис Морган
ЦП
17
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Шотландия
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
7
Офсайды
1
6
Количество передач
556
530
Сейвы
1
4
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Шотландии, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Шотландия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»