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    • Прогноз на точный счет матча Венесуэла – Аргентина, Квалификация ЧМ, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Венесуэла – Аргентина, Квалификация ЧМ, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на Estadio Monumental de Maturín состоится матч девятого тура Квалификации чемпионата мира между сборными Венесуэлы и Аргентины. Аргентина уверенно лидирует в турнире, в то время как Венесуэла стремится улучшить свои позиции. В этой встрече команды покажут свои лучшие качества, чтобы бороться за важные очки.

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы не может найти свою оптимальную форму в последних матчах Квалификации ЧМ. Команда не выигрывает в четырех последних встречах, включая нулевую ничью с Уругваем. Венесуэла показала неплохую игру в атаке, забив пять голов в последних пяти матчах, но при этом пропустила также пять голов. Лучший бомбардир команды – Хосе Саломон Рондон, забивший пять мячей в 14 играх. Несмотря на это, дома Венесуэла традиционно играет успешно, не проигрывая в восьми из десяти последних матчей.

    Последние матчи Венесуэлы:

    • Венесуэла 0:0 Уругвай

    • Боливия 4:0 Венесуэла

    • Венесуэла 1:1 Канада (по пенальти 3:4)

    • Ямайка 0:3 Венесуэла

    • Венесуэла 1:0 Мексика

    Аргентина

    Сборная Аргентины продолжает показывать высококлассный футбол в Квалификации ЧМ. Несмотря на недавнее поражение от Колумбии (1:2), команда удерживает первое место в турнирной таблице. Лионель Месси в отличной форме, забив 13 голов в 20 матчах, и остается ключевым игроком сборной. Аргентина стабильно забивает в последних матчах, набрав восемь голов в последних пяти играх, и пропустила лишь три мяча за этот период. Команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что подтверждает еe силу.

    Последние матчи Аргентины:

    • Колумбия 2:1 Аргентина

    • Аргентина 3:0 Чили

    • Аргентина 1:0 Колумбия

    • Аргентина 2:0 Канада

    • Аргентина 1:1 Эквадор (по пенальти 4:2)

    Личные встречи

    Аргентина имеет большое преимущество в личных встречах с Венесуэлой, победив в трех последних матчах подряд. В этих играх аргентинцы стабильно забивали, что подчеркивает их преимущество в атаке. Последняя встреча между командами состоялась 26 марта 2022 года, когда Аргентина уверенно победила со счетом 3:0. Венесуэле необходимо улучшить свою игру, чтобы прервать эту серию поражений.

    • Квалификация ЧМ. 26.03.2022: Аргентина 3–0 Венесуэла

    • Квалификация ЧМ. 03.09.2021: Венесуэла 1–3 Аргентина

    • Кубок Америки. 28.06.2019: Венесуэла 0–2 Аргентина

    Статистика команд

    Венесуэла:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Аргентина:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Прогноз на матч Венесуэла – Аргентина

    Аргентина подходит к этому матчу в статусе фаворита, и их уверенные выступления в последних играх, а также результаты личных встреч дают им преимущество. Венесуэла, несмотря на неплохую игру на своем поле, скорее всего, столкнется с проблемами в обороне против атакующего потенциала аргентинцев. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но итоговый результат будет в пользу гостей.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Аргентины – коэффициент 1.50

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа Аргентины за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Аргентины со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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