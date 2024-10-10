10.10.2024, четверг, 23:59
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Венесуэла
Венесуэла
4-1-4-1
22
Ромо
21
Гонсалес
24
Осорио
2
Феррарези
4
Арамбуру
13
Мартинес
8
Ринкон
10
Сотельдо
7
Саварино
6
Эррера
23
Рондон
4-1-1-3-1
12
Рульи
26
Молина
19
Отаменди
6
Пеццелла
3
Тальяфико
8
Фернандес
7
Де Пауль
10
Месси
11
Алмада
11
Ло Чельсо
9
Альварес
13
Мартинес
11
Кастильо
11
Кастильо
13
Мартинес
7
Саварино
11
Мачис
11
Мачис
7
Саварино
8
Ринкон
29
Кадис
29
Кадис
8
Ринкон
11
Ло Чельсо
2
Балерди
2
Балерди
11
Ло Чельсо
11
Алмада
4
Монтиэль
4
Монтиэль
11
Алмада
8
Фернандес
5
Паредес
5
Паредес
8
Фернандес
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
Остались в запасе
Венесуэла
Аргентина
12
Alain Baroja
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
20
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
1
Хуан Муссо
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
21
Хулио Солер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
1
Хосе Контрерас
ВР
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
14
Кристиан Макун
ЦЗ
10
Теласко Сеговия
ЦП
6
Bryant Ortega
ЦП
20
Эдуард Белло
ПВ
17
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
21
Хулио Солер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Венесуэла - Аргентина
1
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
20
13
Офсайды
6
0
Количество передач
243
382
Сейвы
3
5
Точность передач %
56
71
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча Венесуэла против Аргентины, 9-й тур Отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 23:59 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венесуэла – Аргентина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»