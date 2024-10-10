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    • Прогноз на точный счет матча Словакия – Швеция, Лига наций, 11 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Словакия – Швеция, Лига наций, 11 октября 2024 года

    11 октября 2024 года на Национальном стадионе состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Словакии и Швеции. Обе команды подходят к этой игре с хорошей атакующей формой, что обещает интересное противостояние.

    Словакия

    Сборная Словакии демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в трех последних матчах Лиги наций. Команда показывает хорошую форму в атаке – в последних пяти матчах словаки забили шесть голов, а в шести последних играх в рамках Лиги наций обязательно поражали ворота соперника. В то же время оборона Словакии все еще оставляет желать лучшего: пять пропущенных голов в последних пяти матчах говорят о необходимости улучшения в этом компоненте игры.

    Последние матчи Словакии:

    • Словакия 2:0 Азербайджан

    • Эстония 0:1 Словакия

    • Англия 2:1 Словакия

    • Словакия 1:1 Румыния

    • Словакия 1:2 Украина

    Швеция

    Сборная Швеции также находится в хорошей форме, не проигрывая в трех последних матчах Лиги наций. В последних пяти матчах шведы забили восемь голов и пропустили шесть, что свидетельствует о балансе между атакой и защитой. В последней игре против Эстонии шведы добились уверенной победы со счетом 3:0, что подчеркивает их способность использовать свои шансы.

    Последние матчи Швеции:

    • Швеция 3:0 Эстония

    • Азербайджан 1:3 Швеция

    • Швеция 0:3 Сербия

    • Дания 2:1 Швеция

    • Швеция 1:0 Албания

    Личные встречи

    История личных встреч говорит о преимуществе Швеции, которая не проигрывает Словакии в шести последних матчах. Последняя игра между этими командами состоялась в рамках чемпионата Европы в 2021 году, где Швеция одержала минимальную победу со счетом 1:0. Швеция часто добивается положительного результата в матчах против Словакии, что может придать уверенности команде перед предстоящей игрой.

    Статистика

    Словакия:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения

    Швеция:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения

    Прогноз на матч Словакия – Швеция

    Матч обещает быть напряженным, с большим количеством атакующих действий с обеих сторон. Словакия играет дома и будет стремиться воспользоваться поддержкой своих болельщиков, однако Швеция обладает более стабильной защитой и успешной историей личных встреч. Наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Швеции.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Швеции – коэффициент 2.50

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Швеции за коэффициент 2.50.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Швеции со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

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