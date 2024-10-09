10 октября 2024 года на стадионе «Estadio Municipal El Alto» состоится матч девятого тура Квалификации Чемпионата мира между сборными Боливии и Колумбии. Боливия борется за каждое очко, чтобы подняться выше в таблице, в то время как Колумбия уверенно занимает верхние позиции, показывая стабильные результаты.

Боливия

Сборная Боливии занимает 8 место в таблице с 9 набранными очками после 8 туров. В последних матчах команда демонстрирует как хорошие, так и слабые стороны. В последней игре против Чили Боливия сумела одержать победу со счетом 2:1, что подчеркивает ее способность использовать свои моменты. В последних пяти играх Боливия забила 7 голов, что составляет в среднем 1.40 гола за матч, но при этом пропустила 11 голов – 2.20 гола в среднем за игру, что говорит о проблемах в обороне. Лучшим бомбардиром команды является Кармело Альгараньяс, забивший 3 гола в 12 матчах.

Последние матчи Боливии:

Чили 1:2 Боливия

Боливия 4:0 Венесуэла

Боливия 1:3 Панама (Кубок Америки)

Уругвай 5:0 Боливия (Кубок Америки)

США 2:0 Боливия (Кубок Америки)

Колумбия

Сборная Колумбии показывает отличные результаты, не проигрывая в 9 последних матчах Квалификации ЧМ. Команда занимает 2 место с 16 очками после 8 туров. Колумбия демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне: в последних пяти матчах они забили 9 голов (в среднем 1.80 гола за игру) и пропустили всего 3 (0.60 гола за игру). В последней игре против Аргентины Колумбия одержала победу со счетом 2:1, что подчеркивает их высокую игровую форму. Лучший бомбардир команды – Луис Диас Маруланда, забивший 6 голов в 18 матчах.

Последние матчи Колумбии:

Колумбия 2:1 Аргентина

Перу 1:1 Колумбия

Аргентина 1:0 Колумбия (Кубок Америки)

Уругвай 0:1 Колумбия (Кубок Америки)

Колумбия 5:0 Панама (Кубок Америки)

Личные встречи

Колумбия имеет явное преимущество в личных встречах с Боливией, не проигрывая в 13 последних играх против этого соперника. В последних матчах Колумбия уверенно побеждала, часто сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Например, в товарищеской встрече в июне 2024 года Колумбия разгромила Боливию со счетом 3:0. История противостояний показывает, что Колумбия уверенно играет против Боливии, что может стать важным фактором в предстоящем матче.

Последние матчи личных встреч:

Колумбия 3:0 Боливия (16 июня 2024)

Колумбия 3:0 Боливия (25 марта 2022)

Боливия 1:1 Колумбия (2 сентября 2021)

Колумбия 1:0 Боливия (23 марта 2017)

Боливия 2:3 Колумбия (24 марта 2016)

Статистика

Боливия:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения

Колумбия:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Прогноз на матч Боливия – Колумбия

Колумбия выглядит явным фаворитом в предстоящем матче благодаря своей стабильной форме и сильной атакующей линии. Боливия, несмотря на последние успехи, продолжает испытывать проблемы в обороне, что может стать решающим фактором в этом противостоянии. Ожидается, что Колумбия одержит победу, используя свою мощную атаку и учитывая проблемы Боливии в защите. Боливия может попытаться использовать свои шансы в атаке, но вряд ли сможет переиграть более организованного соперника.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Колумбии – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Колумбии за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Колумбии со счетом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу Колумбии за коэффициент 7.50.