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    • Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года

    7 октября 2024 года на стадионе «Стадион футбольной академии Армении» состоится матч 10-го тура Высшей лиги Армении между командами «БКМА Ереван» и «Алашкерт». Обе команды сейчас находятся в непростом положении и будут стремиться улучшить свое турнирное положение.

    «БКМА Ереван»

    «БКМА Ереван» занимает 8-е место в турнирной таблице с 7 очками после 8 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних 8 матчей. Лучший бомбардир команды, A. Eloyan, забил 3 гола в 8 матчах, но его усилий пока не хватает, чтобы вывести команду на более высокие позиции. В последних пяти играх «БКМА Ереван» забил всего 3 гола и пропустил 12, что говорит о слабой защите и недостаточной эффективности в атаке.

    Последние матчи «БКМА Ереван»:

    «Алашкерт»

    «Алашкерт» занимает 9-е место с 6 очками после 8 туров. Команда также находится в кризисе, не выигрывая в последних пяти матчах. Лучший бомбардир – Жозе Эмбало, забивший 2 гола в 8 матчах. В последних пяти играх «Алашкерт» забил 3 гола и пропустил 10, что подчеркивает их нестабильность в обороне и ограниченную результативность.

    Последние матчи «Алашкерт»:

    Личные встречи

    Исторически «Алашкерт» уверенно выступает в матчах против «БКМА Ереван». В последних 14 встречах «Алашкерт» одержал победу 13 раз, и только один раз команды сыграли вничью. В последних 4 встречах «Алашкерт» не пропускал от соперника, что говорит о хорошем уровне организации обороны против конкретного оппонента.

    Последние матчи личных встреч:

    • «Алашкерт» 0:0 «БКМА Ереван» (28 апреля 2024)

    • «БКМА Ереван» 0:6 «Алашкерт» (27 февраля 2024)

    • «Алашкерт» 1:0 «БКМА Ереван» (25 октября 2023)

    • «БКМА Ереван» 0:4 «Алашкерт» (19 августа 2023)

    • «Алашкерт» 1:2 «БКМА Ереван» (16 мая 2023)

    Статистика

    «БКМА Ереван»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения

    «Алашкерт»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

    Прогноз на матч «БКМА Ереван» – «Алашкерт»

    Обе команды испытывают значительные проблемы как в обороне, так и в атаке. Ожидается, что матч будет непростым и с невысокой результативностью. «Алашкерт» имеет явное преимущество в личных встречах, но их текущая форма не позволяет говорить о легкой победе. «БКМА Ереван», несмотря на все свои трудности, будет стараться дать бой сопернику на своем поле, что может привести к упорной борьбе и малому количеству голов.

    Наиболее вероятным исходом матча является ничья, учитывая слабую атаку обеих команд и нестабильность оборонительных действий.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Ничья – коэффициент 3.20

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом является ничейный результат с минимальным количеством голов. Предполагаемый точный счет – 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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