7 октября 2024 года на стадионе «Стадион футбольной академии Армении» состоится матч 10-го тура Высшей лиги Армении между командами «БКМА Ереван» и «Алашкерт». Обе команды сейчас находятся в непростом положении и будут стремиться улучшить свое турнирное положение.
«БКМА Ереван»
«БКМА Ереван» занимает 8-е место в турнирной таблице с 7 очками после 8 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в каждом из последних 8 матчей. Лучший бомбардир команды, A. Eloyan, забил 3 гола в 8 матчах, но его усилий пока не хватает, чтобы вывести команду на более высокие позиции. В последних пяти играх «БКМА Ереван» забил всего 3 гола и пропустил 12, что говорит о слабой защите и недостаточной эффективности в атаке.
Последние матчи «БКМА Ереван»:
-
«Арарат-Армения» 2:0 «БКМА Ереван»
-
«БКМА Ереван» 2:1 «Урарту»
-
«Пюник» 4:1 «БКМА Ереван»
-
«БКМА Ереван» 0:1 «Ван»
-
«БКМА Ереван» 0:4 «Урарту» (Кубок)
«Алашкерт»
«Алашкерт» занимает 9-е место с 6 очками после 8 туров. Команда также находится в кризисе, не выигрывая в последних пяти матчах. Лучший бомбардир – Жозе Эмбало, забивший 2 гола в 8 матчах. В последних пяти играх «Алашкерт» забил 3 гола и пропустил 10, что подчеркивает их нестабильность в обороне и ограниченную результативность.
Последние матчи «Алашкерт»:
-
«Алашкерт» 0:2 «Вест Армения»
-
«Ширак» 0:0 «Алашкерт»
-
«Алашкерт» 2:2 «Гандзасар»
-
«Арарат-Армения» 3:1 «Алашкерт»
-
«Алашкерт» 0:3 «Урарту»
Личные встречи
Исторически «Алашкерт» уверенно выступает в матчах против «БКМА Ереван». В последних 14 встречах «Алашкерт» одержал победу 13 раз, и только один раз команды сыграли вничью. В последних 4 встречах «Алашкерт» не пропускал от соперника, что говорит о хорошем уровне организации обороны против конкретного оппонента.
Последние матчи личных встреч:
-
«Алашкерт» 0:0 «БКМА Ереван» (28 апреля 2024)
-
«БКМА Ереван» 0:6 «Алашкерт» (27 февраля 2024)
-
«Алашкерт» 1:0 «БКМА Ереван» (25 октября 2023)
-
«БКМА Ереван» 0:4 «Алашкерт» (19 августа 2023)
-
«Алашкерт» 1:2 «БКМА Ереван» (16 мая 2023)
Статистика
«БКМА Ереван»
-
Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
-
Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
-
Последние 5 матчей: 1 победа, 0 ничьих, 4 поражения
«Алашкерт»
-
Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
-
Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
-
Последние 5 матчей: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения
Прогноз на матч «БКМА Ереван» – «Алашкерт»
Обе команды испытывают значительные проблемы как в обороне, так и в атаке. Ожидается, что матч будет непростым и с невысокой результативностью. «Алашкерт» имеет явное преимущество в личных встречах, но их текущая форма не позволяет говорить о легкой победе. «БКМА Ереван», несмотря на все свои трудности, будет стараться дать бой сопернику на своем поле, что может привести к упорной борьбе и малому количеству голов.
Наиболее вероятным исходом матча является ничья, учитывая слабую атаку обеих команд и нестабильность оборонительных действий.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
-
Ничья – коэффициент 3.20
-
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
-
Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом является ничейный результат с минимальным количеством голов. Предполагаемый точный счет – 1:1.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.