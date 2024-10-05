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    • Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Атлетико», Испанская Ла Лига, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реал Сосьедад» – «Атлетико», Испанская Ла Лига, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Реале Арена» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико». Встреча обещает быть напряженной, так как обе команды имеют свои цели на сезон и стремятся улучшить позиции в турнирной таблице.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает 14-е место с 8 очками после 8 туров. Команда начала сезон не так удачно, однако их уверенная победа над «Валенсией» в прошлом туре (3:0) может вселить оптимизм перед встречей с «Атлетико». Лучший бомбардир команды – Такефуса Кубо, который забил 2 мяча. В последних 5 матчах «Реал Сосьедад» забивает стабильно, но не отличается высокой результативностью, забив всего 5 голов. Оборона тоже не показывает идеальных показателей – 4 пропущенных мяча за аналогичный период. На своем поле команда традиционно играет уверенно, но ей будет сложно противостоять организованной игре «Атлетико».

    Последние матчи «Реал Сосьедада»:

    «Атлетико»

    «Атлетико» находится на 4-м месте с 16 очками. Команда не проигрывает в 9 последних матчах в Ла Лиге и продолжает демонстрировать стабильность. В прошлом туре мадридцы сыграли вничью с «Реалом» (1:1), что показало их готовность бороться на высоком уровне. Лучший бомбардир – Антуан Гризманн, на счету которого 3 гола в 10 матчах. Команда Симеоне забивает не так много, но компенсирует это организованной обороной и плотной игрой в центре поля. «Атлетико» не отличается ярким атакующим стилем, но всегда нацелен на результат.

    Последние матчи «Атлетико»:

    Личные встречи

    «Атлетико» доминирует в очных встречах. В 6 последних матчах мадридцы не проигрывали «Реал Сосьедаду», одержав 4 победы. В прошлом сезоне «Атлетико» выиграл обе встречи – 2:1 дома и 2:0 на выезде. Эти результаты показывают, что «Атлетико» умеет находить слабые места в обороне «Реал Сосьедада» и эффективно их использовать.

    Последние матчи:

    • «Реал Сосьедад» 0:2 «Атлетико»
    • «Атлетико» 2:1 «Реал Сосьедад»
    • «Атлетико» 0:0 «Реал Сосьедад»
    • «Атлетико» 2:1 «Реал Сосьедад»
    • «Реал Сосьедад» 1:1 «Атлетико»

    Статистика

    «Реал Сосьедад»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Атлетико»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Атлетико»

    «Атлетико» подходит к этому матчу фаворитом, несмотря на потерю очков в последних турах. Команда Симеоне всегда строит игру от обороны, и это может стать ключом к успеху в предстоящем матче. «Реал Сосьедад» на своем поле будет стараться навязать борьбу, но не отличается высокой результативностью. Ожидается упорная и низкорезультативная игра, где обе команды будут действовать осторожно. Вероятно, что исход будет решен минимальным преимуществом одной из сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих показателей и уровня игры обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа гостей.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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